«Доктор Кто»: возвращение Расселла Т. Дэвиса изменит сериал. Но как?

Расселл Т. Дэвис, фото © BBC

Главная новость недели, а то и месяца, — Расселл Т. Дэвис возвращается в кресло шоураннера «Доктора Кто». Когда-то именно он вернул на экраны сериал о приключениях Повелителя времени — да так вернул, что его эру до сих пор вспоминают с теплотой. Мария Шмидт, главная поклонница «Доктора Кто» в «Мире фантастики», рассказывает, чем интересно это назначение и чего теперь можно ждать от сериала.

Всего через пару лет «Доктору Кто» предстоит отметить 60-летний юбилей. Цифра очень солидная, и своим долголетием сериал не в последнюю очередь обязан регулярной смене кадрового состава. Каждые несколько лет актёры, играющие Докторов и спутников, уходят, их сменяют другие, и это позволяет сохранять ощущение новизны и разнообразия. А за свежесть идей и историй отвечает шоураннер — главный сценарист и продюсер, который определяет основную канву сюжета, назначает приглашённых сценаристов, редактирует их работу, обычно сам пишет большую часть серий и контролирует весь производственный процесс.

У классических сезонов «Доктора Кто» шоураннеров как таковых не было, хотя многих продюсеров и редакторов сценариев можно было отчасти так назвать. Однако в 2005 году, когда сериал был возрождён, роль шоураннера обозначилась очень чётко, и теперь именно от него зависит, в каком направлении движется сериал. Шоураннеры в ДК тоже меняются каждые несколько лет, но куда реже, чем Доктора.

За 16 лет только три человека занимали этот пост: Расселл Т. Дэвис, Стивен Моффат и Крис Чибнелл. У каждого из них свой индивидуальный стиль, их эры не похожи друг на друга. Но кое-что объединяет всех троих: во-первых, до «Доктора Кто» у них уже был значительный шоураннерский опыт, во-вторых, все они любят этот сериал с самого детства. Судя по всему, такую выигрышную комбинацию в Великобритании найти не так-то легко, потому что, когда нынешний шоураннер Крис Чибнелл решил уйти в отставку, круг замкнулся. На ВВС объявили, что с 2023 года Чибнелла сменит Расселл Т. Дэвис, который заправлял эпохами Девятого и Десятого Докторов.

Это крайне неожиданно — в том числе потому, что сам РТД не раз говорил, что не планирует возвращаться в ДК: ни ради юбилейного спецвыпуска, ни чтобы написать хотя бы рядовую серию, ни тем более чтобы снова возглавить сериал. Складывалось впечатление, что с «Доктором» Расселл покончил навсегда и ушёл в собственные проекты. Конечно, он не забывал про «Доктора Кто» и периодически участвовал в его жизни даже после ухода: в 2013 году снялся в камео в комедийном скетче, в 2017-м проиллюстрировал сборник стихов, в 2018-м написал новеллизацию серии, а во время коронавирусного карантина в 2020-м участвовал в совместных фандомных пересмотрах серий, делился с фанатами тематическим контентом и даже написал пару мини-выпусков.

Но всё это несравнимо с такой масштабной и серьёзной задачей, как шоураннерство. Хоть многие и просили все эти годы «вернуть РТД», вряд ли кто-то верил, что это возможно. Ходили серьёзные слухи, что новым шоураннером станет Салли Уэйнрайт, и даже сам Дж. Майкл Стражински связывался с ВВС, чтобы предложить свою кандидатуру. Но к тому времени всё уже наверняка было решено, и исход нам известен.

Большинство фанатов, похоже, очень рады возвращению Дэвиса, особенно учитывая, что нынешняя эра Чибнелла многим пришлась не по вкусу. Но чего именно нам стоит ждать от Расселла на этот раз? С его эры в сериале прошло больше десяти лет. Изменились мы, изменился он сам, и, что бы мы ни увидели в 2023 году, напишет это уже не совсем тот Расселл Т. Дэвис, которого мы знаем по первым сезонам ньюскула. Будущее предсказать сложно, но исходя из того, что нам известно по опыту, можно попробовать угадать, что принесёт нам вторая эра РТД.

Много драмы

Вот он, коронный номер Расселла Т. Дэвиса. Он любит драму, он в ней хорош, и в каждом его проекте её хватает. Драма РТД в «Докторе Кто» всегда была очень человеческой, приземлённой и в первую очередь касалась взаимоотношений между людьми. Боль разлуки, горечь утраты, бремя вины, тяжесть сложных решений — всё это, несмотря на фантастический антураж, было близко зрителю и заставляло глубоко сопереживать персонажам.

Вместе с тем эру РТД в ДК не назвать мрачной — особенно если сравнить её, например, с третьим сезоном «Торчвуда», который Расселл писал в 2009 году, или с его антиутопическим сериалом «Годы», вышедшим пару лет назад. Оба проекта, хоть и создавались с разницей в десять лет, в чём-то похожи и пронизаны даже не мрачностью, а горькой безысходностью. Эта безысходность у РТД тоже получается удачно, и, похоже, у него есть к ней тяга.

Возможно, Расселл поддастся этой тяге и его новая эра в «Докторе Кто» станет мрачнее. Но, конечно, не окажется совсем уж безнадёжной — «Доктор Кто» не будет «Доктором Кто» без жизнеутверждающего начала. РТД понимал это в 2009 году и наверняка понимает сейчас.

Душевность

Дэвисовскую драму дополняет и уравновешивает другая фирменная черта его сценариев — душевность, семейность, «ламповость», как её порой называют. Атмосфера теплоты во взаимодействии героев всегда сопровождала эру РТД. Он умеет писать своих персонажей живыми и настоящими, как и их отношения.

Вряд ли Расселл, как Крис Чибнелл, замахнётся сразу на троих спутников — это сложная задача, которую пока никто толком не смог осилить. Скорее уж он, как и прежде, ограничится одним, но если для разнообразия добавит второго постоянного спутника — это будет интересно. Может, мы даже увидим в кои-то веки, как спутники, познакомившись благодаря Доктору, станут парой. В 2000-х Расселл сознательно ввёл романтическую линию между Доктором и спутницей, потому что публика такое любит. Поворот со спутниками-возлюбленными помог бы достичь той же цели без участия в этом Доктора.

Возвращение старых героев?

Сильно надеяться на это пока не стоит, но РТД известен любовью к таким возвращениям — например, Розу Тайлер он запланировал вернуть в четвёртом сезоне, ещё когда она уходила во втором, в конце того же четвёртого сезона собрал целую сборную солянку из персонажей своей эры, а затем снова навестил их всех, когда писал прощание с Десятым. Благодаря этому вселенная сериала ощущалась целостнее, и, если РТД решит время от времени возвращать кого-нибудь из героев своей или последующих эр, это будет замечательно.

Кроме того, начинать ему предстоит в юбилейный год, а юбилей без возвращения прежних актёров представить сложно. Строго говоря, нам пока не обещали ни юбилейных спецвыпусков, ни встреч со старыми Докторами и спутниками, но хочется надеяться, что нас в такой праздник не оставят без подарков. И если до объявления о возвращении РТД многие беспокоились, кто будет работать над юбилеем, то теперь мысль, что им займётся бывалый и умелый сценарист, успокаивает. В конце концов, у Расселла есть целых два года на то, чтобы написать качественный сюжет, со всеми договориться, уломать кого следует и всё предусмотреть. Так что и результат, будем надеяться, окажется достойным.

Возвращение прежней команды?

Задача хорошего шоураннера не только в том, чтобы хорошо писать самому, но и в том, чтобы найти других талантливых людей, которые хорошо напишут. Расселлу это удалось — он собрал сильную команду сценаристов, многие из которых сезон за сезоном возвращались в ДК и создавали интересные серии. И некоторые из этих серий в итоге становились популярнее и памятней серий самого РТД.

Моффат в свою эру продолжил приглашать к работе тех же авторов, и только Крис Чибнелл почему-то не предложил вернуться никому из них. Хорошо, конечно, что это позволило открыть двери для новых талантов, но нет ничего дурного в том, чтобы дать пару серий в сезоне прежним сценаристам, имеющим опыт в ДК. Так что, если всё дело в личной политике Чибнелла, а не ВВС, никто не помешает Расселлу обратиться к старым коллегам, если он того захочет.

И речь не только о сценаристах, но и, например, о композиторе Мюррее Голде. Именно он писал саундтреки к эрам Дэвиса и Моффата, и он же был композитором чуть ли не всех последокторских проектов РТД. А значит, есть немалая надежда, что и он тоже вернётся.

Новые спин-оффы?

Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но всё же Расселл явно питает слабость к спин-оффам. За свою эру он создал целых два — «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн» — и несколько лет успешно держал их на плаву, хоть и не без помощи коллег, в частности Криса Чибнелла, Гарета Робертса и Фила Форда. Стивен Моффат спин-оффы создавать не рвался — да и вряд ли потянул бы, поскольку параллельно с «Доктором Кто» занимался производством «Шерлока». Поэтому единственным спин-оффом в его эпоху стал недолго проживший «Класс», над которым работал Патрик Несс. Но если Расселл, как и в прошлый раз, сосредоточит внимание на вселенной «Доктора Кто» и найдёт подходящую почву для нового побочного сюжета, возможно, ещё какой-нибудь спин-офф увидит мир.

Социальная повестка?

Проблемы негетеросексуальных героев очень важны для Расселла Т. Дэвиса, и он посвятил им немало историй. В «Докторе Кто», однако, он не уделял этой теме особого внимания и ограничился лишь упоминаниями однополых пар и введением в сюжет Джека Харкнесса — обаятельного пансексуального героя, который напропалую флиртовал со всеми подряд. Но с 2000-х многое изменилось, гомосексуальная спутница в «Докторе Кто» уже была, и, кто знает, возможно, РТД даст и самому Доктору больше простора в этом плане.

В целом навешивать на Доктора ярлыки бессмысленно, поскольку он постоянно регенерирует, меняя множество аспектов своей личности и наверняка ориентацию тоже. А может быть, Доктор по умолчанию пансексуален во всех своих обличьях, просто мы до сих пор наблюдали это явление только с одной стороны. Или вообще в какой-то степени асексуален, поскольку, хоть у него и случались романы, каждый раз всё было сложно, непонятно и неоднозначно.

Что касается пола следующего Доктора, тут никакой определённости нет. С одной стороны, есть вероятность, что это снова будет женщина — как минимум чтобы чисто статистически единственная женщина в череде мужчин не выглядела ошибкой в системе. С другой, Расселл может рассудить иначе и выбрать нового Доктора без оглядки на предшествующего. Возможно, это даже будет небинарная персона — учитывая, насколько Доктор уже сейчас гибок в том, что касается пола, это может быть любопытно. (А уж переводчикам на русский как будет весело…)

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Ожиданий очень много, планку не завышать очень сложно, поэтому каждый раз приходится себя одёргивать. Может, и не будет у нас никаких спин-оффов и возвращений прежних героев. Может, Расселлу быстро надоест эта затея и он покинет пост уже через сезон. Может, Британию накроет кризис и «Доктора Кто» вообще закроют с концами.

Но даже если верить в лучшее, поводов для опасений всё равно хватает. Да, именно РТД создал тот обновлённый сериал, который полюбило при знакомстве большинство из нас. Его эра славится теплотой и душевностью, но большинство его историй были довольно просты и увлекали не в последнюю очередь именно благодаря этой самой душевности. Сменивший Расселла Моффат усложнил сюжет и сделал ставку на замысловатость и эффектность, а пришедший после Крис Чибнелл снова попытался всё упростить, и на фоне предыдущих сюжетов его истории впечатляют меньше.

Мы любим многие старые серии из чувства ностальгии, но неизвестно, как бы мы восприняли их сейчас, если бы увидели впервые. Ведь сейчас мы уже избалованы обилием разнообразных захватывающих телесюжетов, и, чтобы по-настоящему нас заинтересовать, нужно нечто большее. Поэтому неизвестно, окажется ли к месту, если Расселл просто продолжит писать в том же духе. Мир изменился, и истории меняются тоже.

Нам ещё предстоит узнать, какой будет вторая эра РТД, но мы вправе надеяться на лучшее. Потому что, как ни крути, Расселл Т. Дэвис — настоящий профессионал своего дела, который в своё время сумел очень чётко уловить, что нужно зрителям и что принесёт сериалу успех. Возможно, он сумеет это повторить. Потому что, в отличие от практически всех остальных людей на свете, он точно знает, что ждёт его впереди — и что с этим нужно делать.