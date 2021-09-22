Посмотрите на экспонаты из музея Американской киноакадемии!

30 сентября cвои двери откроет музей Американской академии кинематографических искусств и наук, работа над которым велась в течение многих лет.
В нем будут представлены экспонаты, связанные с творчеством Хаяо Миядзаки, Спайка Ли, Педро Альмодовара и других кинематографистов.
Среди них можно будить увидеть RD-D2 из «Звездных войн», пришельца из «Инопланетянина» и не только.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.