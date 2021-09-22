Посмотрите на экспонаты из музея Американской киноакадемии!

30 сентября cвои двери откроет музей Американской академии кинематографических искусств и наук, работа над которым велась в течение многих лет.

В нем будут представлены экспонаты, связанные с творчеством Хаяо Миядзаки, Спайка Ли, Педро Альмодовара и других кинематографистов.

Среди них можно будить увидеть RD-D2 из «Звездных войн», пришельца из «Инопланетянина» и не только.