Постановщица «Девушки, подающей надежды» напишет фильм про колдунью Затанну

По данным Variety, Warner Bros. пригласила режиссёра Эмеральд Феннелл (номинантка на «Оскар» за картину «Девушка, подающая надежды») написать сценарий фильма про волшебницу Затанну по комиксам DC.

Производством и продюсированием картины займётся студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.

Компания обратилась к Феннелл после её режиссёрского дебюта, который собрал вагон номинаций на «Оскар», включая «лучшую картину», «лучший сценарий», «лучшую актрису». И это помимо внимания на других премиях вроде «Золотого глобуса» и BAFTA.

Если сделка состоится и фильм запустят в производство, то нас ждёт первый выход Затанны в свет — ранее на больших экранах волшебница ещё не появлялась (полнометражные мультфильмы не в счёт). Впервые Затанна Затара появилась в комиксах ещё в 1964 году, в разные периоды она была как в Лиге справедливости, так и в Тёмной лиге, сотрудничала с Константином и Бэтменом. Свои способности она получила от могущественного волшебника. Затанна появлялась в нескольких проектах, включая сериал «Тайны Смолвилля», где её сыграла Серинда Суон.

Для фильма актрису пока не выбрали.