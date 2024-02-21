Потрясающие концепт-арты потенциального мультфильма про Бэтмена будущего

Художник-постановщик Юки Демерс в Netflix, приложивший ко всему прочему руку к «Человеку-пауку: Через вселенные», поделился несколькими концепт-артами для потенциального мультфильма про Бэтмена будущего.

Его коллега Патрик Харпин запитчил идею Warner Bros. около пяти месяцев назад. В компании похвалили авторов за энтузиазм, но предупредили, что нет абсолютно никакой возможности сделать эту анимационную картину.

После этого команда подготовила план для производства мультфильма. И тогда ответ «никогда» от WB превратился в «может быть».

Авторы идеи с помощью этой публикации хотят добиться того, чтобы на них обратил внимание творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн.

Пост в Твиттере (или X) собрал 3,4 миллиона просмотров, 60 тысяч лайков и 18 тысяч репостов. В СМИ тоже обратили внимание на концепт-арты.