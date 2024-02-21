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    «Продолжайте смотреть на меня!» — вышел трейлер фильма по Borderlands

    21 февраля 2024
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    21.02.2024
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    «Продолжайте смотреть на меня» — т

    Кинокомпания Lionsgate наконец-то опубликовала первый трейлер киноадаптации Borderlands.

    По сюжету охотница за головами Лилит возвращается домой на Пандору. Ее миссия — найти пропавшую дочь Атласа, «самой могущественного гада во вселенной». Чтобы выполнить ее, героиня объединяется с разношерстной командой неудачников.

    В фильме появятся Лилит (Кейт Бланшетт), робот Клэптрэп (Джек Блэк), Крошка Тина (Ариана Гринблатт), мутант Криг (Флориан Мунтяну) и вояка Роланд (Кевин Харт).

    Премьера картины состоится 9 августа.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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