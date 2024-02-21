«Продолжайте смотреть на меня!» — вышел трейлер фильма по Borderlands

Кинокомпания Lionsgate наконец-то опубликовала первый трейлер киноадаптации Borderlands.

По сюжету охотница за головами Лилит возвращается домой на Пандору. Ее миссия — найти пропавшую дочь Атласа, «самой могущественного гада во вселенной». Чтобы выполнить ее, героиня объединяется с разношерстной командой неудачников.

В фильме появятся Лилит (Кейт Бланшетт), робот Клэптрэп (Джек Блэк), Крошка Тина (Ариана Гринблатт), мутант Криг (Флориан Мунтяну) и вояка Роланд (Кевин Харт).

Премьера картины состоится 9 августа.