    3
    Новости

    Продюсер «Джуманджи» и «Колеса времени» экранизирует цикл «Валдемар» Мерседес Леки

    4 августа 2021
    04.08.2021
    152
    0 минут на чтение
    Продюсер «Джуманджи» и «Колеса времени» экранизирует цикл «Валдемар» Мерседес Леки

    Маститый продюсер Тед Филд (работал над франшизами «Джуманджи», «Риддик», «Ужас Амитивилля», сейчас занимается «Колесом временем») приобрёл права на ТВ-экранизацию фэнтезийного цикла «Вселенная Валдемара» Мерседес Лэки.

    Адаптировать книги будет Кит Уильямсон, создатель сериала «Истсайдеры» о гомосексуальной паре. Поможет ему писательница Британни Кавальяро, известная по серии книг «Шарлотта Холмс».

    Производством занимается студия Филда Radar Pictures.

    Цикл включается в себя 58 книг, многие из которых написаны приглашёнными авторами. Экранизировать начнут с трилогии Last Herald-Mage trilogy, первый том которой вышел в 1989 году.

    Действие цикла разворачивается в фэнтезийном королевстве, которое разваливается из-за постоянных конфликтов главарей бандитов. В центре событий оказываются герольды, герои на службе короны, которым сражаются плечом к плечу с волшебными созданиями, напоминающими лошадей.

    В основу сериала ляжет история Вэниела, преследуемого отпрыска Валдемарской знати. Юноше только предстоит найти свой путь, чтобы стать героем и защитником королевства. Вэниел — редкий пример гомосексуального главного героя в фэнтезийных историях второй половины XX века.

    Никаких подробностей о сериале пока нет — продюсеры не готовы назвать даже платформу для проекта.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  6
    0
    7733
    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии 

    Смотрим супергеройскую анимацию, аниме о принцессе пиратов, норвежский триллер и сюрреалистический хоррор.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24
    0
    66034
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    Космическая фантастика Аластера Рейнольдса, мистические фантазии Стивена Кинга, Стефани Майер и Виктории Шваб, фэнтезийные эпопеи Брендона Сандерсона и Ника Перумова.

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик» 1
    0
    75188
    Клаудия Грей «Звёздные войны: Учитель и ученик»: портрет на фоне заката джедаев

    Формальный приквел «Скрытой угрозы».

    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»
    0
    126193
    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»

    В этом фрагменте описывается, как писатель начал высмеивать популярные клише. Пратчетт не ограничивался, скажем, только «Властелином колец» — досталось и «Звёздным войнам»!

    KeyForge
    0
    148352
    Кузницы & Ключи. Карточная игра KeyForge

    Карточная игра с уникальными колодами и странными названиями карт.

    Ирина Итиль б
    0
    185167
    Ирина Итиль «Троллиха»

    О том, что Мухобойку звали Наташей, никто не вспоминал. Но она не обижалась, потому что знала секрет: ее мамой была фея, которая оставила в наследство волшебное колечко.

    Космические станции 12
    0
    245833
    Космические станции, орбитальные города: смелые проекты из прошлого и будущего

    Одни считают, что надо строить полноценные колонии типа «Стэнфордского тора». Другие говорят, что станции только пожирают ресурсы, а нам нужно сразу осваивать Луну и лететь на Марс.

    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией
    0
    281888
    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией

    Дуэйн Джонсон отплывает в дебри Амазонки в поисках древнего сокровища — но обнаруживает только устаревшие штампы и шутки.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить