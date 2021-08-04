Продюсер «Джуманджи» и «Колеса времени» экранизирует цикл «Валдемар» Мерседес Леки

Маститый продюсер Тед Филд (работал над франшизами «Джуманджи», «Риддик», «Ужас Амитивилля», сейчас занимается «Колесом временем») приобрёл права на ТВ-экранизацию фэнтезийного цикла «Вселенная Валдемара» Мерседес Лэки.
Адаптировать книги будет Кит Уильямсон, создатель сериала «Истсайдеры» о гомосексуальной паре. Поможет ему писательница Британни Кавальяро, известная по серии книг «Шарлотта Холмс».
Производством занимается студия Филда Radar Pictures.
Цикл включается в себя 58 книг, многие из которых написаны приглашёнными авторами. Экранизировать начнут с трилогии Last Herald-Mage trilogy, первый том которой вышел в 1989 году.
Действие цикла разворачивается в фэнтезийном королевстве, которое разваливается из-за постоянных конфликтов главарей бандитов. В центре событий оказываются герольды, герои на службе короны, которым сражаются плечом к плечу с волшебными созданиями, напоминающими лошадей.
В основу сериала ляжет история Вэниела, преследуемого отпрыска Валдемарской знати. Юноше только предстоит найти свой путь, чтобы стать героем и защитником королевства. Вэниел — редкий пример гомосексуального главного героя в фэнтезийных историях второй половины XX века.
Никаких подробностей о сериале пока нет — продюсеры не готовы назвать даже платформу для проекта.
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