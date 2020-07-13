Пятый эпизод «Звёздных войн» возглавил американский кинопрокат

По данным Deadline, пятый эпизод «Звёздных войн» занял первое место по сборам в американском кинопрокате. Разумеется, речь идёт лишь про некоторые открывшиеся кинотеатры, которые показывают старые фильмы. «Империя наносит ответный удар» собрала 175 тысяч долларов в 483 точках. После всего кассу прогнозируют между 400 и 500 тысячами долларов.
Ранее в кинотеатрах крутили другую классику — «Охотников за привидениями», «Парк Юрского периода» и «Челюсти». Они суммарно собрали до полумиллиона долларов в менее чем 500 кинотеатрах.
Это не первый повторный прокат «Империи» в кинотеатрах. Сперва фильм показали в 1980-м. Спустя два года фильм выпустили ещё раз. В 1997-м вышло специальное переиздание, и вот в 2020-м Эпизод V крутят в четвёртый раз.
На втором месте по сборам оказалась «Чёрная пантера» (110 тысяч долларов), а на третьем — «Головоломка» (106 тысяч долларов).
Пока неизвестно, когда кинотеатры в США откроются полноценно. WB и Disney уже несколько раз переносили «Довод» и «Мулан», первый сейчас стоит на дате 17 августа.
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