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    Новости

    Пятый эпизод «Звёздных войн» возглавил американский кинопрокат

    13 июля 2020
    Кот-император
    13.07.2020
    1645
    0 минут на чтение
    Пятый эпизод «Звёздных войн» возглавил американский кинопрокат

    По данным Deadline, пятый эпизод «Звёздных войн» занял первое место по сборам в американском кинопрокате. Разумеется, речь идёт лишь про некоторые открывшиеся кинотеатры, которые показывают старые фильмы. «Империя наносит ответный удар» собрала 175 тысяч долларов в 483 точках. После всего кассу прогнозируют между 400 и 500 тысячами долларов.

    Ранее в кинотеатрах крутили другую классику — «Охотников за привидениями», «Парк Юрского периода» и «Челюсти». Они суммарно собрали до полумиллиона долларов в менее чем 500 кинотеатрах.

    Это не первый повторный прокат «Империи» в кинотеатрах. Сперва фильм показали в 1980-м. Спустя два года фильм выпустили ещё раз. В 1997-м вышло специальное переиздание, и вот в 2020-м Эпизод V крутят в четвёртый раз.

    На втором месте по сборам оказалась «Чёрная пантера» (110 тысяч долларов), а на третьем — «Головоломка» (106 тысяч долларов).

    Пока неизвестно, когда кинотеатры в США откроются полноценно. WB и Disney уже несколько раз переносили «Довод» и «Мулан», первый сейчас стоит на дате 17 августа.

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     Кот-император |  12.06.2020 |  31 792

    Книга осветит события «Империя наносит ответный удар» с точки зрения второстепенных героев, злодеев, дроидов, инородцев и даже предметов.

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    Кот-император
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