Warner Bros. перенесла «Довод» и «Чудо-женщину»

Warner Bros. снова перенесла две крупные премьеры.
«Довод» Кристофера Нолана отложили до 12 августа. На его прошлую дату, 31 июля, компания поставит «Начало» — одну из прошлых картин постановщика, которая поможет открывающимся кинотеатрам.
А вот «Чудо-женщину» придётся подождать — супергероика DC выйдет только 2 октября.
Решение о переносе кинокомпания приняла в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в США ухудшается, а власти так и не дали разрешения на открытие кинотеатров.
Ранее источники THR рассказали, что Disney также рассматривает решение перенесли «Мулан», которая ныне стоит на 24 июля.
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