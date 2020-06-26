Warner Bros. перенесла «Довод» и «Чудо-женщину»

Warner Bros. снова перенесла две крупные премьеры.

«Довод» Кристофера Нолана отложили до 12 августа. На его прошлую дату, 31 июля, компания поставит «Начало» — одну из прошлых картин постановщика, которая поможет открывающимся кинотеатрам.

А вот «Чудо-женщину» придётся подождать — супергероика DC выйдет только 2 октября.

Решение о переносе кинокомпания приняла в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в США ухудшается, а власти так и не дали разрешения на открытие кинотеатров.

Ранее источники THR рассказали, что Disney также рассматривает решение перенесли «Мулан», которая ныне стоит на 24 июля.