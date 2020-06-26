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    Новости

    Warner Bros. перенесла «Довод» и «Чудо-женщину»

    26 июня 2020
    Кот-император
    26.06.2020
    3285
    1 минут на чтение
    Warner Bros. перенесла «Довод» и «Чудо-женщину»

    Warner Bros. снова перенесла две крупные премьеры.

    «Довод» Кристофера Нолана отложили до 12 августа. На его прошлую дату, 31 июля, компания поставит «Начало» — одну из прошлых картин постановщика, которая поможет открывающимся кинотеатрам.

    А вот «Чудо-женщину» придётся подождать — супергероика DC выйдет только 2 октября.

    Решение о переносе кинокомпания приняла в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в США ухудшается, а власти так и не дали разрешения на открытие кинотеатров.

    Ранее источники THR рассказали, что Disney также рассматривает решение перенесли «Мулан», которая ныне стоит на 24 июля.

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    Кот-император
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