    3
    Новости

    THR: выход «Мулан» 24 июля под угрозой

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    2458
    1 минут на чтение
    THR: выход «Мулан» 24 июля под угрозой

    По данным источников The Hollywood Reporter, Disney рассматривает вариант снова перенести «Мулан», которая ныне запланирована на 24 июля. Всё дело в том, что компания обеспокоена новыми случаями заражения в особенно важных для старта проката городах — Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Всё ещё неизвестно, когда там откроются кинотеатры.

    Первоначально Disney хотела выпустить фильм 26 марта, но из-за пандемии сдвинули на лето. «Мулан» должна была стать одним из первых блокбастеров (наряду с «Доводом» Нолана), который привлечёт зрителей в кинотеатры, но ситуация не улучшилась. К тому же, для компании важны кинотеатры в Китае, которые до сих пор не открылись (хотя ранее попытки были).

    Ранее Warner Bros. планировала выпустить «Довод» 17 июля, но релиз сдвинули на две недели — теперь фильм должен выйти 31 числа.

    Официальных новостей от Disney пока нет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Траун 2
    0
    7892
    Читаем книгу «Траун. Союзники» из нового канона «Звёздных войн»

    Новый роман Тимоти Зана выходит на русском.

    Баошу «Возрождение времени»
    0
    23950
    Баошу «Возрождение времени». Фанфик, который зашёл слишком далеко

    Неплохое дополнение трилогии Лю Цысиня, позволяющее больше узнать о Трисолярисе и прошлом героев.

    Кто такой Баошу, автор фанфика, ставшего официальным продолжением всемирно известной трилогии Лю Цысиня
    0
    76568
    Как фанфик по Лю Цысиню стал официальным продолжением

    Баошу рассказывает, как из фаната превратился в настоящего фантаста.

    Поезда-призраки: настоящие легенды 2
    0
    237907
    Поезда-призраки: настоящие легенды

    Попытаемся разобраться, насколько правдивы многочисленные легенды о призрачных локомотивах и какая реальная основа лежит под выдумкой.

    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»
    0
    266064
    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»

    Не желаете прокатиться на человеке?

    Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»
    0
    190878
    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘». «Десять негритят» в гнетущей атмосфере антиутопии

    Гибрид закрученного детектива и оруэлловской антиутопии, который можно проглотить за вечер.

    «Аполлону-13» — 25 лет. Десять интересных фактов о фильме 2
    0
    194066
    Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Съёмки, невесомость и исторические неточности

    Как создавался один из самых убедительных фильмов о космосе — с настоящей невесомостью.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)
    0
    532041
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)

    Величественную Каффу осаждают войска хана Джанибека. И глава города готов заплатить огромную награду тому, кто найдет способ справиться с иноверцами и снять осаду. Однако он ещё не знает, к чему это приведет…

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить