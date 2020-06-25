THR: выход «Мулан» 24 июля под угрозой

По данным источников The Hollywood Reporter, Disney рассматривает вариант снова перенести «Мулан», которая ныне запланирована на 24 июля. Всё дело в том, что компания обеспокоена новыми случаями заражения в особенно важных для старта проката городах — Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Всё ещё неизвестно, когда там откроются кинотеатры.

Первоначально Disney хотела выпустить фильм 26 марта, но из-за пандемии сдвинули на лето. «Мулан» должна была стать одним из первых блокбастеров (наряду с «Доводом» Нолана), который привлечёт зрителей в кинотеатры, но ситуация не улучшилась. К тому же, для компании важны кинотеатры в Китае, которые до сих пор не открылись (хотя ранее попытки были).

Ранее Warner Bros. планировала выпустить «Довод» 17 июля, но релиз сдвинули на две недели — теперь фильм должен выйти 31 числа.

Официальных новостей от Disney пока нет.