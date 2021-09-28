Раздача: первые две части квеста Syberia

Издательство Microids на пару дней устроило на площадке Steam распродажу многих своих игр.

Так, например, квест Syberia 3 можно приобрести за 149 рублей. А квест по мотивам знаменитых комиксов Blacksad с подзаголовком Under the Skin — за 299 рублей.

Первые две части Syberia (первая часть, вторая часть) можно и вовсе бесплатно добавить в библиотеку — если вы вдруг ранее не купили их по бросовым ценам на распродажах. Но учтите, участники акции не смогут получить коллекционные карточки Steam.

Акция (и скидки, и раздача) продлится до вечера 29 сентября.

«Сибирь» рассказывает о приключениях юристки Кейт Уокер, представительницы компании «Марсон и Лормонт». В городке Валадилену ей нужно устроить юридическое сопровождение процедуры корпоративного поглощения местной фабрики Форальбергов американским концерном «Игрушки по всему свету». Проблема в том, что владелица фабрики Анна Форальберг скончалась, а единственный наследник, младший брат Ганс, куда-то запропастился.

Ныне к изданию готовится четвёртая часть Syberia — первая игра серии, которая будет выпущена уже без художника и гейм-дизайнера Бенуа Сокаля, умершего в мае 2021-го.