Remedy работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control

Творческий директор Remedy Entertainment Сэм Лэйк объявил, что студия работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control, однако вдаваться в подробности он не стал.

По его словам, дополнение AWE для Control — первый шаг к созданию Remedy Connected Universe (объединенной вселенной Remedy).

Больше 10 лет у нас была сумасшедшая мечта — связать друг с другом истории, рассказанные в некоторых наших играх. Создать вселенную с общими событиями, персонажами и лором. Каждая игра — самостоятельный опыт. В то же время каждая игра — дверь в огромную вселенную с захватывающими возможностями для кроссоверов. Медленно и терпеливо мы работали за кулисами, чтобы воплотить задумку в жизнь.

AWE выйдет 27 августа.