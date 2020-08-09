Remedy работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control

Творческий директор Remedy Entertainment Сэм Лэйк объявил, что студия работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control, однако вдаваться в подробности он не стал.
По его словам, дополнение AWE для Control — первый шаг к созданию Remedy Connected Universe (объединенной вселенной Remedy).
Больше 10 лет у нас была сумасшедшая мечта — связать друг с другом истории, рассказанные в некоторых наших играх. Создать вселенную с общими событиями, персонажами и лором. Каждая игра — самостоятельный опыт. В то же время каждая игра — дверь в огромную вселенную с захватывающими возможностями для кроссоверов. Медленно и терпеливо мы работали за кулисами, чтобы воплотить задумку в жизнь.
AWE выйдет 27 августа.
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Дмитрий Кинский | 07.08.2020
Оно выйдет 27 августа.
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