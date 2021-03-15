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    Новости

    «Решим все мирно?» — второй тизер-трейлер сериала «Невероятные»

    15 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    15.03.2021
    1181
    0 минут на чтение
    «Мы должны понять природу одержимых» —

    В интернете появился второй тизер-трейлер сериала «Невероятные» (в оригинале — The Nevers), над которым работал создатель «Баффи — истребительница вампиров» Джосс Уидон.

    Однако он был вынужден покинуть проект из-за обвинений Рэя Фишера в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости». Его место заняла сценаристка «Отголосок прошлого» Филиппа Гослетт.

    По сюжету в Лондоне конца 19 века у некоторых женщин появляются суперспособности, которые пугают жителей города. Однако на их защиту встают вдова Амалия Тру и изобретательница Пенанс Адер.

    В актерском составе числятся: Лора Доннелли («Чужестранка»), Энн Скелли («Викинги»), Джеймс Нортон («Доктор Кто»), Оливия Уильямс («Шестое чувство»),  Бен Чаплин («Тонкая красная линия») и другие.

    Первый эпизод выйдет 12 апреля. У нас сериал можно будет посмотреть в «Амедиатеке».

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    Премьера состоится в апреле.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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