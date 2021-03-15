«Решим все мирно?» — второй тизер-трейлер сериала «Невероятные»

В интернете появился второй тизер-трейлер сериала «Невероятные» (в оригинале — The Nevers), над которым работал создатель «Баффи — истребительница вампиров» Джосс Уидон.

Однако он был вынужден покинуть проект из-за обвинений Рэя Фишера в неподобающем поведении на съемках «Лиги справедливости». Его место заняла сценаристка «Отголосок прошлого» Филиппа Гослетт.

По сюжету в Лондоне конца 19 века у некоторых женщин появляются суперспособности, которые пугают жителей города. Однако на их защиту встают вдова Амалия Тру и изобретательница Пенанс Адер.

В актерском составе числятся: Лора Доннелли («Чужестранка»), Энн Скелли («Викинги»), Джеймс Нортон («Доктор Кто»), Оливия Уильямс («Шестое чувство»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия») и другие.

Первый эпизод выйдет 12 апреля. У нас сериал можно будет посмотреть в «Амедиатеке».