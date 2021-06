В 19:00 по МСК стартовал четвёртый день цифрового мероприятия Netflix под названием Geeked Week, в рамках которого онлайн-кинотеатр поделился свежими подробностями о грядущих релизах.

В этот день в центре внимания оказались аниме-проекты, в которые сервис продолжает активно вкладываться.

Netflix наконец-то представил первый трейлер мрачного продолжения франшизы от Кевина Смита. Все эпизоды первого сезона выйдут 17 июля.

Ранее команда авторов раскрыла актёров озвучки мультсериала. Например, Скелетору голос подарит Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Злую Лин озвучит Лена Хиди («Игра престолов»), а Хи-Мена — Крис Вуд («Супергёрл»).

Netflix возвращается ко вселенной фильма «Яркость» («шэдоуран на минималках»), теперь действие развернётся во времена Средневековой Японии. Главные герои — ронин Айзо и орк Рэйден, которые помогают в пути эльфийской девушке, владеющей волшебным жезлом. Ей нужно добраться до земель эльфов на севере.

Аниме-фильм ставит Кёхэи Исигуро («Психопаспорт», «Твоя апрельская ложь»).

Announcing Bright: Samurai Soul.

Izo, a Ronin, and Raiden, an orc, work to bring a young elf girl and the wand she carries to the land of the elves in the north.

Based on the Netflix movie, the anime film will be directed by Kyohei Ishiguro. #GeekedWeek pic.twitter.com/K03gZVMUie

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021