К мультсериалу Masters of the Universe: Revelation Кевина Смита выйдет комикс-приквел

В прошлом году мы писали про грядущий мультсериал Masters of the Universe: Revelation («Властелины вселенной: Откровения»). Это продолжение мультсериала 1980-х. Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Кевин Смит, который хочет сфокусироваться на противостоянии Хи-Мена и Скелетора и других незаконченных сюжетных линиях.

Перед выходом эпизодов на Netflix издательство Dark Horse при участии Смита, а также сценаристов Роба Дэвида и Тима Шеридана выпустит мини-серию комиксов из четырёх выпусков. Она охватит события после старого мультсериала и до нового.

Стартует комикс в июле. Пока что Dark Horse показала только обложку — её нарисовал Степан Шейич (Sunstone, «Королевы крыс», «Харлин»).

Ранее команда авторов раскрыла актёров озвучки мультсериала. Например, Скелетору голос подарит Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Злую Лин озвучит Лена Хиди («Игра престолов»), а Хи-Мена — Крис Вуд («Супергёрл»).

Точной даты выхода мультсериала пока нет. Его планируют выпустить до конца 2021-го на Netflix.