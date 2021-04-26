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    Новости

    К мультсериалу Masters of the Universe: Revelation Кевина Смита выйдет комикс-приквел

    26 апреля 2021
    Кот-император
    26.04.2021
    375
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    В прошлом году мы писали про грядущий мультсериал Masters of the Universe: Revelation («Властелины вселенной: Откровения»). Это продолжение мультсериала 1980-х. Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Кевин Смит, который хочет сфокусироваться на противостоянии Хи-Мена и Скелетора и других незаконченных сюжетных линиях.

    Перед выходом эпизодов на Netflix издательство Dark Horse при участии Смита, а также сценаристов Роба Дэвида и Тима Шеридана выпустит мини-серию комиксов из четырёх выпусков. Она охватит события после старого мультсериала и до нового.

    Стартует комикс в июле. Пока что Dark Horse показала только обложку — её нарисовал Степан Шейич (Sunstone, «Королевы крыс», «Харлин»).

    К мультсериалу Masters of the Universe: Revelation Кевина Смита выйдет комикс-приквел 1

    Ранее команда авторов раскрыла актёров озвучки мультсериала. Например, Скелетору голос подарит Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Злую Лин озвучит Лена Хиди («Игра престолов»), а Хи-Мена — Крис Вуд («Супергёрл»).

    Точной даты выхода мультсериала пока нет. Его планируют выпустить до конца 2021-го на Netflix.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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