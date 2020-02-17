Netflix объявил, что Марк Хэмилл озвучит в грядущем анимационном сериале «Властелины вселенной: Откровения» (Masters Of The Universe: Revelation) суперзлодея по имени Скелетор. От адаптации к адаптации его предыстория меняется, однако один факт остается неизменным — он противник главного героя.

Напомним, Revelation — это продолжение мультсериала 1980-х годов. Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Кевин Смит, который хочет сфокусироваться на противостоянии Хи-Мена и Скелетора и других незаконченных сюжетных линиях.

Вместе с этим стали известны имена остальных актеров озвучки:

Лина Хиди («Игра престолов») — Злая Лин;

Крис Вуд («Супергерл») — Хи-Мен;

Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») — Тила;

Лиам Каннингэм («Игра престолов»)— Оруженосец ;

Стивен Рут («Барри») — Подлиза;

Дидрих Бадер («Офисное пространство») — король Рэндор;

Гриффин Ньюман («Винил») — Орко;

Тиффани Смит («Сверхъестественное») — Андра;

Генри Роллинз («Джонни-мнемоника») — Три-Клопс;

Алан Оппенхаймер (Скелетор в оригинале) — Человек-мох ;

Сьюзен Айзенберг («Лига справедливости») — Чародейка;

Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин») — Королева Марлена;

Джастин Лонг («В поисках Галактики») — Робото;

Джейсон Мьюз («Джей и Молчаливый Боб») — Стинкор;

Фил Ламарр («Лига справедливости») — Хи-Ро;

Тони Тодд («Звездный путь: Следующее поколение») — Сияющий страх;

Кри Саммер («Вампирина») — Жрица;

Кевин Майкл Ричардсон («Бэтмен») — Человек-зверь;

Кевин Конрой (мультсериал «Бэтмен») — Мер-Мен;

Харли Квинн Смит («Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка») — Айлина.

Пока неизвестно, когда состоится премьера «Властелинов вселенной: Откровения».