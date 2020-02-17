Netflix объявил, что Марк Хэмилл озвучит в грядущем анимационном сериале «Властелины вселенной: Откровения» (Masters Of The Universe: Revelation) суперзлодея по имени Скелетор. От адаптации к адаптации его предыстория меняется, однако один факт остается неизменным — он противник главного героя.
Напомним, Revelation — это продолжение мультсериала 1980-х годов. Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Кевин Смит, который хочет сфокусироваться на противостоянии Хи-Мена и Скелетора и других незаконченных сюжетных линиях.
Вместе с этим стали известны имена остальных актеров озвучки:
- Лина Хиди («Игра престолов») — Злая Лин;
- Крис Вуд («Супергерл») — Хи-Мен;
- Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») — Тила;
- Лиам Каннингэм («Игра престолов»)— Оруженосец ;
- Стивен Рут («Барри») — Подлиза;
- Дидрих Бадер («Офисное пространство») — король Рэндор;
- Гриффин Ньюман («Винил») — Орко;
- Тиффани Смит («Сверхъестественное») — Андра;
- Генри Роллинз («Джонни-мнемоника») — Три-Клопс;
- Алан Оппенхаймер (Скелетор в оригинале) — Человек-мох ;
- Сьюзен Айзенберг («Лига справедливости») — Чародейка;
- Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин») — Королева Марлена;
- Джастин Лонг («В поисках Галактики») — Робото;
- Джейсон Мьюз («Джей и Молчаливый Боб») — Стинкор;
- Фил Ламарр («Лига справедливости») — Хи-Ро;
- Тони Тодд («Звездный путь: Следующее поколение») — Сияющий страх;
- Кри Саммер («Вампирина») — Жрица;
- Кевин Майкл Ричардсон («Бэтмен») — Человек-зверь;
- Кевин Конрой (мультсериал «Бэтмен») — Мер-Мен;
- Харли Квинн Смит («Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка») — Айлина.
Пока неизвестно, когда состоится премьера «Властелинов вселенной: Откровения».
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