Respawn работает над новой игрой по Titanfall

Инсайдер Джефф Грабб рассказал, что Respawn работает над новой игрой во вселенной Titanfall.
Разработка пока находится на стадии прототипирования, а руководит ей геймдиректор франшизы Стив Фукуда.
Журналист уточнил, что речь идет не о третьей номерной части. Это будет самостоятельная игра, но в каком именно жанре, пока непонятно.
Прежде EA заявила, что займется развитием собственных франшиз и откажется от игр по лицензии. На фоне этого Respawn отменила шутер во вселенной «Звездных войн».
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