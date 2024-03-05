Respawn работает над новой игрой по Titanfall

Инсайдер Джефф Грабб рассказал, что Respawn работает над новой игрой во вселенной Titanfall.

Разработка пока находится на стадии прототипирования, а руководит ей геймдиректор франшизы Стив Фукуда.

Журналист уточнил, что речь идет не о третьей номерной части. Это будет самостоятельная игра, но в каком именно жанре, пока непонятно.

Прежде EA заявила, что займется развитием собственных франшиз и откажется от игр по лицензии. На фоне этого Respawn отменила шутер во вселенной «Звездных войн».