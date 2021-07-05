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    Новости

    Режиссер «Войны будущего» все еще хочет снять фильм о Найтвинге

    5 июля 2021
    05.07.2021
    709
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    Режиссер «Войны будущего» все еще хочет снять фильм о Найтвинге

    Режиссер вышедшей на прошлой неделе «Войны будущего» Крис Маккей в интервью Variety признался, что все еще хочет снять сольный фильм про Найтвинга.

    Сам проект, судя по всему, сейчас «заморожен».

    Мне нравится Дик Грейсон как персонаж, который стал самостоятельным супергероем, когда был подростком. Это должна быть история отца и сына, это должен быть фильм о мести. <…> Картина должна быть примитивной, лаконичной и жесткой.

    Ранее постановщик говорил, что хотел бы сделать кинокомикс с минимальным количеством компьютерной графики и кучей реальных трюков.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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