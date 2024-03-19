Режиссер «Ворона» о ремейке: реакция фанатов говорит о многом

Режиссер оригинального «Ворона» Алекс Пройас считает, что фильму не нужен ремейк, который выйдет этим летом.
Но постановщик не имеет ничего против авторов и актеров. По его словам, у них наверняка были благие намерения.
Уверен, что у актеров и съемочной команды были благие намерения. Как у всех нас, когда мы работаем над любым фильмом.
Алекс отметил, что реакция фанатов на трейлер фильма с Биллом Скарсгардом в главной роли говорит о многом.
Брэндон Ли умер, снимая этот фильм. Он был закончен в качестве свидетельства его утраченного таланта и трагической смерти. Это его наследие.
Картина выйдет в России 12 июня.
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