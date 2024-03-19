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    Режиссер «Ворона» о ремейке: реакция фанатов говорит о многом

    19 марта 2024
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    19.03.2024
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    Режиссер «Ворона» о ремейке: реакция фанатов говорит о многом

    Режиссер оригинального «Ворона» Алекс Пройас считает, что фильму не нужен ремейк, который выйдет этим летом.

    Но постановщик не имеет ничего против авторов и актеров. По его словам, у них наверняка были благие намерения.

    Уверен, что у актеров и съемочной команды были благие намерения. Как у всех нас, когда мы работаем над любым фильмом.

    Алекс отметил, что реакция фанатов на трейлер фильма с Биллом Скарсгардом в главной роли говорит о многом.

    Брэндон Ли умер, снимая этот фильм. Он был закончен в качестве свидетельства его утраченного таланта и трагической смерти. Это его наследие.

    Картина выйдет в России 12 июня.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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