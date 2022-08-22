РКН попросил книжный союз исключить из продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

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Как сообщает ТАСС, Роскомнадзор отправил Российскому книжному союзу письмо с предложением исключить из продажи книги с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли.

Ведомство подчёркивает, что «распространение пропаганды девиантных отношений в любом виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества».

Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Ранее проект таких изменений обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу.

Речь идёт о законопроекте, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов для юридических лиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений — уже среди любой возрастной категории. Сейчас ответственность предусмотрена только за пропаганду среди лиц младше 18. Именно в этой связи подростковая фантастика зачастую (как переводная, так и отечественная) маркируется «18+».