Роберт Дауни-младший не против вернуться в киновселенную Marvel

Роберт Дауни-младший рассказал, что с удовольствием бы вернулся к роли Железного человека в киновселенной Marvel.

По словам актера, ему настолько близка эта роль, что она стала частью его ДНК.

Я всегда говорю: «Не делайте ставок против Кевина Файги, потому что вы проиграете. Он как казино, всегда в выигрыше.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что Marvel обсуждает вариант с возвращением некоторых актеров для будущих проектов, но идею на тот момент не утвердили.