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    Новости

    Роль нового Доктора Кто исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва

    8 мая 2022
    08.05.2022
    809
    0 минут на чтение
    Роль нового Доктора Кто исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва

    BBC официально объявили, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва. В этой роли он заменит Джоди Уиттакер и станет 14-ым Доктором в культовом долгоиграющем шоу.

    Шути Гатва наиболее известен по роли Эрика Эфьонга в комедийно-драматическом сериале «Половое воспитание» Netflix, за которую он был удостоен награды BAFTA за лучшую мужскую роль в 2020 году.

    Шоураннер Расселл Т. Дэвис рассказал, что актёр ошеломил продюсеров своей игрой и харизмой. 29-летний актёр станет одним из самых молодых Докторов в истории сериала. Говоря о своей новой роли, сам Гатва сказал:

    Не хватит слов, чтобы описать, что я чувствую. Это смесь глубокого почтения, много волнения и, конечно, немного испуга. Эта роль и шоу столько значат для многих людей во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих безумно талантливых предшественников с большой осторожностью относился к такой ответственности и привилегии. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое […] В отличие от Доктора, у меня есть только одно сердце, но я полностью отдам его этому шоу.

    Шоураннером «Доктора Кто» снова станет Расселл Т. Дэвис, перезапустивший шоу в 2005 году. Премьеру 14-го сезона пока обещают в 2023 году. Расселл Т. Дэвис ранее называл точную дату релиза — 23 ноября 2023 года, в день 60-тилетнего юбилея серила.

     

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