Роль нового Доктора Кто исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва

BBC официально объявили, что роль нового Доктора Кто исполнит шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва. В этой роли он заменит Джоди Уиттакер и станет 14-ым Доктором в культовом долгоиграющем шоу.

Шути Гатва наиболее известен по роли Эрика Эфьонга в комедийно-драматическом сериале «Половое воспитание» Netflix, за которую он был удостоен награды BAFTA за лучшую мужскую роль в 2020 году.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис рассказал, что актёр ошеломил продюсеров своей игрой и харизмой. 29-летний актёр станет одним из самых молодых Докторов в истории сериала. Говоря о своей новой роли, сам Гатва сказал:

Не хватит слов, чтобы описать, что я чувствую. Это смесь глубокого почтения, много волнения и, конечно, немного испуга. Эта роль и шоу столько значат для многих людей во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих безумно талантливых предшественников с большой осторожностью относился к такой ответственности и привилегии. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое […] В отличие от Доктора, у меня есть только одно сердце, но я полностью отдам его этому шоу.