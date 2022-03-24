Роскомнадзор заблокировал сайт авторов S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети обратили внимание, что Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World, которая сейчас работает над «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».
Это сделали по запросу Генпрокуратуры от 24 феввраля по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ — судя по всему, из-за заявления на главной странице сайта по поводу последних событий.
Тем не менее группа студии «ВКонтакте» продолжает существовать. В ней до сих пор можно прочитать несколько обращений от разработчиков. Правда, ранее одно из них удалила модерация соцсети.
Прежде СМИ сообщали, что GSC Game World перебросит как минимум часть своих сотрудников в Чехию.
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Об этом заявила сама студия.
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