S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России — совсем

GSC Game World объявила, что «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» не выйдет на территории России из-за конфликта с Украиной — ни в рознице, ни в «цифре».

Предзаказы физического издания игры больше недействительны. За возвратом средств нужно будет обратиться к ритейлерам. Уже оформленные в Steam и других платформах предзаказы останутся. Новые сделать не получится.

Разработчики подчеркнули, что им не жаль терять часть комьюнити, поддерживающее последние события. А даже если в нем есть несогласные с этим люди, «разделение невозможно».