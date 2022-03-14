S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России — совсем

GSC Game World объявила, что «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» не выйдет на территории России из-за конфликта с Украиной — ни в рознице, ни в «цифре».
Предзаказы физического издания игры больше недействительны. За возвратом средств нужно будет обратиться к ритейлерам. Уже оформленные в Steam и других платформах предзаказы останутся. Новые сделать не получится.
Разработчики подчеркнули, что им не жаль терять часть комьюнити, поддерживающее последние события. А даже если в нем есть несогласные с этим люди, «разделение невозможно».
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Дмитрий Кинский | 09.03.2022
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