«Роскосмос» рассекретил переговоры экипажа «Союз-11»

Архив: ЦПК / Роскосмос
30 июня 1971 года произошла одна из самых значимых трагедий в пилотируемой космонавтике — после неё навсегда изменились правила полёта в космос. Речь, конечно, о гибели экипажа космического корабля «Союз-11» во время посадки. Космонавты Владислав Волков, Виктор Пацаев и Георгий Добровольский умерли из-за разгерметизации корабля. С тех пор космонавтов и астронавтов отправляют на миссии сразу в лётных скафандрах.
В честь 50-летия «Роскосмос» рассекретил расшифровку предстартовой подготовки, старта, и последние переговоры экипажа.
«Роскосмос» посвятил памяти экипажа большой раздел, в котором можно изучить архивные фотографии, другие расшифровки, узнать подробности о конструкции «Союза» и посмотреть все этапы операции.
Подробнее о трагедии мы рассказывали в большом материале:
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