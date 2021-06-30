«Роскосмос» рассекретил переговоры экипажа «Союз-11»

Архив: ЦПК / Роскосмос

30 июня 1971 года произошла одна из самых значимых трагедий в пилотируемой космонавтике — после неё навсегда изменились правила полёта в космос. Речь, конечно, о гибели экипажа космического корабля «Союз-11» во время посадки. Космонавты Владислав Волков, Виктор Пацаев и Георгий Добровольский умерли из-за разгерметизации корабля. С тех пор космонавтов и астронавтов отправляют на миссии сразу в лётных скафандрах.

В честь 50-летия «Роскосмос» рассекретил расшифровку предстартовой подготовки, старта, и последние переговоры экипажа.

«Роскосмос» посвятил памяти экипажа большой раздел, в котором можно изучить архивные фотографии, другие расшифровки, узнать подробности о конструкции «Союза» и посмотреть все этапы операции.

Подробнее о трагедии мы рассказывали в большом материале: