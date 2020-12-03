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    Новости

    «Росмэн» открыло XII сезон конкурса «Новая детская книга»

    3 декабря 2020
    Кот-император
    03.12.2020
    595
    1 минута на чтение

    Издательство «Росмэн» открыло уже XII сезон ежегодного конкурса «Новая детская книга». Как всегда, издательство ищет талантливых авторов детских книг и иллюстраторов детских произведений — в случае победы их ждёт контракт с издательством на публикации.

    В этом сезоне участников ждут три номинации:

    • «Истории для самых маленьких» (сказочные и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет);
    • «Фэнтези. Мистика. Хоррор.» (художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи);
    • «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также silent books).

    Расписание XII сезона:

    • С 30 ноября по 26 апреля: Прием заявок (обращаем внимание, что прием заявок завершится в 19:00 по московскому времени!)
    • 14 июня: Объявление лонг-листа
    • 5 июля: Объявление шорт-листа
    • с 5 июля по 13 сентября: Проведение голосований на специальные призы «Открытое читательское голосование» и «Выбор клуба Terra Incognita».
    • сентябрь: Церемония награждения победителей.

    Ознакомиться с полным регламентов, где представлены все-все условия и приведён список детских произведение для иллюстрирования, можно на сайте конкурса.

    Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

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     Кот-император |  28.10.2020

    Мы выбрали победителя в одной из номинаций!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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