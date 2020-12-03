«Росмэн» открыло XII сезон конкурса «Новая детская книга»

Издательство «Росмэн» открыло уже XII сезон ежегодного конкурса «Новая детская книга». Как всегда, издательство ищет талантливых авторов детских книг и иллюстраторов детских произведений — в случае победы их ждёт контракт с издательством на публикации.

В этом сезоне участников ждут три номинации:

«Истории для самых маленьких» (сказочные и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет);

«Фэнтези. Мистика. Хоррор.» (художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи);

«Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также silent books).

Расписание XII сезона:

С 30 ноября по 26 апреля: Прием заявок (обращаем внимание, что прием заявок завершится в 19:00 по московскому времени!)

14 июня: Объявление лонг-листа

5 июля: Объявление шорт-листа

с 5 июля по 13 сентября: Проведение голосований на специальные призы «Открытое читательское голосование» и «Выбор клуба Terra Incognita».

сентябрь: Церемония награждения победителей.

Ознакомиться с полным регламентов, где представлены все-все условия и приведён список детских произведение для иллюстрирования, можно на сайте конкурса.

Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.