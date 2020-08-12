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    Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов — на первом месте «Приключения Паддингтона 2»

    12 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    12.08.2020
    1741
    0 минут на чтение
    Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов —

    Администрация Rotten Tomatoes опубликовала список 100 лучших сиквелов в истории кино. При его составлении учитывался рейтинг положительных рецензий критиков на сайте.

    Причем аналитики брали в расчет не только вторые части, но и прочие номерные ленты — среди них «Джон Уик 3». А большие киновселенные разделили на мини-франшизы. К примеру, продолжения «Железного человека» и «Капитана Америки» рассматривали по отдельности.

    Так выглядит топ-10 лучших сиквелов:

    1. «Приключения Паддингтона 2»
    2. «История игрушек 2»
    3. «Три цвета: Красный»
    4. «Голдфингер»
    5. «История игрушек: Большой побег»
    6. «Перед полуночью»
    7. «Крестный отец 2»
    8. «Невеста Франкенштейна»
    9. «История игрушек 4»
    10. «Миссия невыполнима: Последствия»

    В полный список также попали фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости», «Гарри Поттер и Дары смерти — Часть 2», «Темный рыцарь», «Суперсемейка 2», «Логан», «Властелин колец: Две крепости», «Как приручить дракона 2», «Бегущий по лезвию 2049», «Хеллбой 2» и другие.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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