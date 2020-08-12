Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов — на первом месте «Приключения Паддингтона 2»

Администрация Rotten Tomatoes опубликовала список 100 лучших сиквелов в истории кино. При его составлении учитывался рейтинг положительных рецензий критиков на сайте.

Причем аналитики брали в расчет не только вторые части, но и прочие номерные ленты — среди них «Джон Уик 3». А большие киновселенные разделили на мини-франшизы. К примеру, продолжения «Железного человека» и «Капитана Америки» рассматривали по отдельности.

Так выглядит топ-10 лучших сиквелов:

«Приключения Паддингтона 2» «История игрушек 2» «Три цвета: Красный» «Голдфингер» «История игрушек: Большой побег» «Перед полуночью» «Крестный отец 2» «Невеста Франкенштейна» «История игрушек 4» «Миссия невыполнима: Последствия»

В полный список также попали фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости», «Гарри Поттер и Дары смерти — Часть 2», «Темный рыцарь», «Суперсемейка 2», «Логан», «Властелин колец: Две крепости», «Как приручить дракона 2», «Бегущий по лезвию 2049», «Хеллбой 2» и другие.