Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов — на первом месте «Приключения Паддингтона 2»

Администрация Rotten Tomatoes опубликовала список 100 лучших сиквелов в истории кино. При его составлении учитывался рейтинг положительных рецензий критиков на сайте.
Причем аналитики брали в расчет не только вторые части, но и прочие номерные ленты — среди них «Джон Уик 3». А большие киновселенные разделили на мини-франшизы. К примеру, продолжения «Железного человека» и «Капитана Америки» рассматривали по отдельности.
Так выглядит топ-10 лучших сиквелов:
- «Приключения Паддингтона 2»
- «История игрушек 2»
- «Три цвета: Красный»
- «Голдфингер»
- «История игрушек: Большой побег»
- «Перед полуночью»
- «Крестный отец 2»
- «Невеста Франкенштейна»
- «История игрушек 4»
- «Миссия невыполнима: Последствия»
В полный список также попали фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости», «Гарри Поттер и Дары смерти — Часть 2», «Темный рыцарь», «Суперсемейка 2», «Логан», «Властелин колец: Две крепости», «Как приручить дракона 2», «Бегущий по лезвию 2049», «Хеллбой 2» и другие.
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