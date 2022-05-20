Руперт Френд: Гранд-инквизитор умеет в сериале «Кеноби» летать на световом мече

Поклонники «Звёздных войн» помнят, что в мультсериале «Повстанцы» Инквизиторы могли использовать свои необычные световые мечи, чтобы… планировать и летать! Выглядело это немного несуразно, зато позволяло добираться противников.

Вот нарезка примеров:

В одном из интервью актёров Руперта Френда, который играет Гранд-Инквизитора в сериале «Оби-Ван Кеноби», спросили по поводу этой странной способности. И да, он её подтвердил:

Он может превращать световой меч во вращающееся лезвие. И может летать при помощи него. Это довольно круто.

Похоже, ждём подобной сцены в сериале!

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая. Причем в этот день выйдет сразу два эпизода.