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    Новости

    Руперт Френд: Гранд-инквизитор умеет в сериале «Кеноби» летать на световом мече

    20 мая 2022
    20.05.2022
    253
    1 минута на чтение
    Руперт Френд: Гранд-инквизитор умеет в «Кеноби» летать на световом мече

    Поклонники «Звёздных войн» помнят, что в мультсериале «Повстанцы» Инквизиторы могли использовать свои необычные световые мечи, чтобы… планировать и летать! Выглядело это немного несуразно, зато позволяло добираться противников.

    Вот нарезка примеров:

    В одном из интервью актёров Руперта Френда, который играет Гранд-Инквизитора в сериале «Оби-Ван Кеноби», спросили по поводу этой странной способности. И да, он её подтвердил:

    Он может превращать световой меч во вращающееся лезвие. И может летать при помощи него. Это довольно круто.

    Похоже, ждём подобной сцены в сериале!

    Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая. Причем в этот день выйдет сразу два эпизода.

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