Руперт Френд: Гранд-инквизитор умеет в сериале «Кеноби» летать на световом мече

Поклонники «Звёздных войн» помнят, что в мультсериале «Повстанцы» Инквизиторы могли использовать свои необычные световые мечи, чтобы… планировать и летать! Выглядело это немного несуразно, зато позволяло добираться противников.
Вот нарезка примеров:
В одном из интервью актёров Руперта Френда, который играет Гранд-Инквизитора в сериале «Оби-Ван Кеноби», спросили по поводу этой странной способности. И да, он её подтвердил:
Он может превращать световой меч во вращающееся лезвие. И может летать при помощи него. Это довольно круто.
Похоже, ждём подобной сцены в сериале!
Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая. Причем в этот день выйдет сразу два эпизода.
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