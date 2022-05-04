Встречайте Дарта Вейдера в новом трейлере «Оби-Вана Кеноби»

Disney и Lucasfilm выпустили полноценный трейлер «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли.
Действие развернется спустя 10 лет после событий «Мести ситхов», когда рыцарь-джедай присматривает за юным Люком Скайуокером на Татуине и сталкивается с инквизиторами.
Согласно данным СМИ, Дарт Вейдер будет главным антагонистам в грядущем сериале. Его, кстати, сыграют сразу несколько актеров.
Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая. Причем в этот день выйдет сразу два эпизода.
Трейлер
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Во втором эпизоде «Оби-Вана Кеноби» будет сцена после титров
Дмитрий Кинский | 05.04.2022
Сериал выйдет в конце мая.
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