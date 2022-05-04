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    Новости

    Встречайте Дарта Вейдера в новом трейлере «Оби-Вана Кеноби»

    4 мая 2022
    04.05.2022
    309
    0 минут на чтение
    Вышел новый трейлер «Оби-Вана Кеноби»

    Disney и Lucasfilm выпустили полноценный трейлер «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором в главной роли.

    Действие развернется спустя 10 лет после событий «Мести ситхов», когда рыцарь-джедай присматривает за юным Люком Скайуокером на Татуине и сталкивается с инквизиторами.

    Согласно данным СМИ, Дарт Вейдер будет главным антагонистам в грядущем сериале. Его, кстати, сыграют сразу несколько актеров.

    Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая. Причем в этот день выйдет сразу два эпизода.

    Трейлер

    Постер

    Встречайте Дарта Вейдера в новом трейлере «Оби-Вана Кеноби»

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