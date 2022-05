Что смотреть из новых сериалов в мае 2022? «Кеноби», «Звёздный путь» и сериал Моффата

Сериалы, заслуживающие внимания, выходят каждый месяц. Но в этом мае онлайн-кинотеатры будто решили устроить зрителям марафон. Новый «Звёздный путь», который обещает вернуть дух классического сериала. Хронофантастика от Стивена Моффата по роману «Жена путешественника во времени». Научно-фантастическая драма о госте из другого мира с невероятными Джей Кей Симмонсом и Сисси Спейсек. И конечно, приготовьтесь услышать легендарное дыхание Дарта Вейдера в сериале про Кеноби. И это только новинки! О продолжениях расскажем чуть позже. Зрителям из России зарубежные сервисы по-прежнему недоступны.

Оби-Ван Кеноби

Obi-Wan Kenobi

Когда и где? С 27 мая на Disney+.

Что? Космическая опера, спин-офф «Звёздных войн».

О чём? О новой встрече учителя и ученика. А ещё — об отряде Инквизиторов, которые отправляются на поиски затаившегося джедая. А ещё — о совсем юном Люке Скайуокере, о судьбе которого печётся Кеноби. Действие сериала развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов».

Чего ждём? В первую очередь, разумеется, обещанного матча-реванша между Кеноби и Дартом Вейдером. Владыку ситхов почти не показывают в трейлерах (хотя его краем глаза можно разглядеть в последнем ролике), наверняка припасли на самое вкусное.

Но ещё хочется посмотреть, как Кеноби превратился из лучшего наставника и поборника свободы в саркастичного старца. А ещё — как будут выглядеть пугающие Инквизиторы, которые появлялись только в анимации и видеоигре Fallen Order (пока что, признаться, не впечатляют). Ну и конечно, увидеть, как во мраке тиранической империи зарождается надежда.

Звёздный путь: Странные новые миры

Star Trek: Strange New Worlds

Когда и где? С 5 мая на Paramount+.

Что? Научная фантастика, приквел оригинального «Звёздного пути».

О чём? О приключениях капитана Кристофера Пайка и экипажа корабля «Энтерпрайз». Команде предстоит исследовать новые миры в галактике — и всё это за десятилетие до событий Star Trek: The Original Series.

Чего ждём? Очередной попытки вернуть дух того самого «Звёздного пути» — гуманистической фантастики в антураже светлого будущего. Каждый эпизод будет посвящён новому контакту.

Критики, посмотревшие первые серии «Странных миров», пишут, что создателям всё же удалось вернуть старый добрый «Звёздный путь». Молодые версии легендарных исследователей сыграли Энсон Маунт (Пайк), Селия Роуз Гудинг (Ухура) и Итан Пек (Спок). Больше всего пресса отметила именно Маунта.

Шоураннерами выступили Генри Алонсо Майерс («Волшебники», «Чак») и Акива Голдсман.

Жена путешественника во времени

The Time Traveler’s Wife

Когда и где? С 15 мая на HBO.

Что? Мелодраматическая хронофантастика, экранизация романа.

О чём? О невероятной жизни Клэр и Генри. Всё дело в том, что Генри — путешественник во времени поневоле. Он страдает редким генетическим заболеванием, поэтому то и дело из-за стрессовых ситуаций исчезает в одном времени и появляется в другом. Для Клэр это настоящая катастрофа… и вместе с тем удивительная возможность узнать своего мужа в разные временные промежутки.

Чего ждём? Без сомнений, лучшую с момента появления «Доктора Кто» любовную историю, выходящую за пределы времени и пространства. У руля проекта — Стивен Моффат, который собаку съел на подобных сюжетах. Главные роли исполнили Тео Джеймс и Роуз Лесли.

Роман-первоисточник вышел ещё в 2003 году, а в 2009-м свет увидел фильм Роберта Швентке с Рейчел Макадамс и Эриком Баной. У сериала есть возможность показать те эпизоды, которые в первую экранизацию попросту не влезли.

Звук волшебства

The Sound of Magic / Annarasumanara

Когда и где? С 6 мая на Netflix.

Что? Дорама, фэнтези-мюзикл.

О чём? О старшекласснице Юн Аи, которая ещё не успела закончить школу, а уже столкнулась с жизненными невзгодами: приходится ухаживать за младшей сестрой, разбираться с долгами сбежавшего отца и готовиться к поступлению в институт. Героиня ведёт отчаянную борьбу за выживание, пока однажды в заброшенном парке не сталкивается с загадочным фокусником. Как по мановению волшебной палочки начинают сбываться мечты, вот только необыкновенный юноша всё никак не хочет взрослеть.

Чего ждём? Почти что сказочного мюзикла про столкновение обыденности и волшебства, а ещё — про ответственность и взросление. Судя по всему, нас ждёт своеобразный пересказ «Питера Пэна», но только в антураже современной Южной Кореи.

В главных ролях Чхве Сон Ын (SF8, Beyond Evil) и Чжи Чан Ук (Lovestruck in the City, Backstreet Rookie), а постановщиком выступил Ким Сон Юн, который ранее снял драматический сериал Itaewon Class.

Вампир в саду

Vampire in the Garden

Когда и где? С 16 мая на Netflix.

Что? Аниме-сериал, постапокалипсис.

О чём? О затяжной войне вампиров и людей. Однажды человечество проиграло кровопийцам и потеряло большую часть того, что люди называли своим домом. Горстка выживших укрылась в небольшом городе, который обнесён световыми стенами. Здесь люди могут жить относительно мирно.

Но потерянная девушка Момо и королева вампиров Файн верят, что у двух народов может быть иной путь. На фоне удивительных и даже противоестественных отношений героинь разворачивается приключение в поисках Рая — места, где вампиры могут играть музыку вместе с людьми.

Чего ждём? Эпической вампирской саги с акцентом на романтических отношениях. За адаптацию ответственна Wit Studio, которая занималась первыми тремя сезонами «Атаки титанов» и «Сагой о Винланде». Самое то, если скучаете по завершившейся Castlevania — тем более что размах обещают не хуже.

Ночное небо

Night Sky

Когда и где? С 20 мая на Amazon Prime Video.

Что? Фантастическая драма.

О чём? О пожилой супружеской паре, которая много лет назад на заднем дворе обнаружила странный бункер, где скрывается… проход на безлюдную планету! Герои долгое время скрывали эту тайну от всего мира, даже от близких, но однажды на пороге их дома появляется загадочный человек, который нарушает их привычный жизненный уклад. Так супруги узнают, что таинственный бункер — это нечто большее, чем просто проход на другую планету.

Чего ждём? Красивой драмы с шикарным актёрским составом. Пожилую пару играют оскароносные Джей Кей Симмонс и Сисси Спейсек. Первые два эпизода поставил Хуан Хосе Кампанелья, ранее снявший фильм «Тайна в его глазах» и участвовавший в создании «Доктора Хауса».

А ещё

Disney Gallery: The Book of Boba Fett — небольшая документалка о создании сериала «Книга Бобы Фетта». Наиболее примечательные сцены посвящены съёмкам эпизода с Люком Скайуокером. Там на площадку пригласили Марка Хэмилла и его дублёра, которые вместе воплотили молодого Люка. Ну и когда ещё увидишь в одном кадре Хэмилла, Розарио Доусон и молодого Грогу? Эпизод вышел 4 мая на Disney+.

Marvel Studios: Assembled — The Making of Moon Knight. Ещё один спецвыпуск о создании сериала, на этот раз нам покажут, как снимался «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком. Есть шанс больше узнать про вырезанные из сценария сцены, про консультации на египетскую тематику и просто лишний раз посмотреть на Айзека. Выходит 11 мая на Disney+.

The Quest — ремейк одноимённого реалити-шоу, в котором восемь подростков попадают в настоящий средневековый замок, где их ждут актёры, квесты, загадки и испытания. Эдакая смесь ролевой игры живого действия, «Форта Боярд» и детских передач, приправленная спецэффектами на постпродакшене. С 11 мая на Disney+.