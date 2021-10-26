    3
    Новости

    Samba TV: «Дюна» на HBO Max обошла «Лигу Справедливости», но уступила «Отряду самоубийц»

    26 октября 2021
    26.10.2021
    649
    1 минута на чтение
    Джейсон Момоа пробовался на Бэтмена и хочет 6-часовую «Дюну»

    Компания Samba TV, которая занимается анализом статистики на телевизорах с Smart TV, поделилась данными о показателях  «Дюны» на HBO Max.

    Как сообщается в отчёте, фильм в дебютный уикенд посмотрели с 1,9 миллионов аккаунтов — в период с четверга по воскресенья. «Дюна» обошла показатели «Лиги Справедливости Зака Снайдера» и мюзикла «На высоте мечты», но уступила «Отряду самоубийц».

    Samba TV: «Дюна» на HBO Max обошла «Лигу Справедливости», но уступила «Отряду самоубийц»

    А вот показатели для фильмов, которые стартовали в пятницу. Лидерство всё ещё удерживает «Мортал Комбат» —  у него лучшие показатели за дебютный уикенд.

    Samba TV: «Дюна» на HBO Max обошла «Лигу Справедливости», но уступила «Отряду самоубийц» 1

    Разумеется, показатели SambaTV не отражают настоящую статистику, но дают представление хотя бы об относительных результатах, кто кого обходит. Сам HBO Max не раскрывает показатели.

    Вместе с тем Variety опубликовало колонку, в которой автор Ребекка Рубин рассуждает, почему Warner Bros. до сих пор не анонсировала сиквел «Дюны». Журналистка уверена, что компания осталась довольна домашними и итоговыми сборами. К тому же, фильм тепло встретили и критики, и зрители. Рубин предполагает, что новости о второй части должны появиться уже скоро — примерно так же действовали WB, когда дали «зелёный свет» третьей части «Чудо-Женщины» вскоре после выхода сиквела. И самое главное, Warner Bros. явно лояльна к бренду «Дюны», ведь компания выплатила определённые суммы режиссёру и коллегам Legendary за гибридный релиз фильма в кинотеатрах и на стриминги.

    Правда, неизвестно, когда именно Вильнёв сможет приступить к съёмкам сиквела — сейчас Шаламе и Фергюссон разбежались по другим проектам.

    Читайте также

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 2

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души

     Игорь Хованский |  17.09.2021

    Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.

    СМИ: Legendary требует, чтобы «Дюну» выпустили только в кинотеатрах

    «Дюна» в первый уикенд в США собрала 40,1 миллиона долларов и установила пару рекордов

     Кот-император |  25.10.2021

    Суммарные сборы по миру превысили 220 миллионов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом
    0
    7235
    «Лок и ключ», 2 cезон: сериал окончательно порвал с комиксом

    Где эпичная схватка под занавес сезона?

    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»
    0
    33795
    Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

    Новое видео от Hobby World.

    Пятая редакция Vampire: The Masquerade. Что изменилось в Мире Тьмы? 2
    0
    46902
    5-я редакция Vampire: The Masquerade скоро на русском! Что изменилось в Мире Тьмы?

    Эта книга стала крупнейшим переосмыслением знаменитой игры про вампиров за всю её долгую историю. Разберёмся, что в ней осталось прежним, что изменилось и что в итоге вышло.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5
    0
    61359
    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?». Загадка бетонного снеговика

    Комедийный хоррор для любителей абсурда, теорий заговора и тщательно скрываемого за этим здравого смысла.

    Игры по JoJo`s Bizarre Adventure 10
    0
    116592
    Игры по JoJo’s Bizarre Adventure

    JoJo не только аниме, но и целая франшиза, в которую входят и видеоигры — от RPG до файтингов и beat ’em up.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2
    0
    213412
    Ребекка Куанг «Пылающий бог». От героя к чудовищу

    Ориентальное фэнтези о том, как человек превращается в тирана.

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 4
    0
    266426
    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

    Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    На Kickstarter открылся сбор средств на издание артбука Симона Столенхага The Labyrinth 12
    0
    437029
    Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

    Как и прежде, вас ждут гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль. Но на сей раз всё гораздо мрачнее. Мир «Лабиринта» — это тусклое марево и пепельные дюны.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить