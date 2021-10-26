Samba TV: «Дюна» на HBO Max обошла «Лигу Справедливости», но уступила «Отряду самоубийц»

Компания Samba TV, которая занимается анализом статистики на телевизорах с Smart TV, поделилась данными о показателях «Дюны» на HBO Max.

Как сообщается в отчёте, фильм в дебютный уикенд посмотрели с 1,9 миллионов аккаунтов — в период с четверга по воскресенья. «Дюна» обошла показатели «Лиги Справедливости Зака Снайдера» и мюзикла «На высоте мечты», но уступила «Отряду самоубийц».

А вот показатели для фильмов, которые стартовали в пятницу. Лидерство всё ещё удерживает «Мортал Комбат» — у него лучшие показатели за дебютный уикенд.

Разумеется, показатели SambaTV не отражают настоящую статистику, но дают представление хотя бы об относительных результатах, кто кого обходит. Сам HBO Max не раскрывает показатели.

Вместе с тем Variety опубликовало колонку, в которой автор Ребекка Рубин рассуждает, почему Warner Bros. до сих пор не анонсировала сиквел «Дюны». Журналистка уверена, что компания осталась довольна домашними и итоговыми сборами. К тому же, фильм тепло встретили и критики, и зрители. Рубин предполагает, что новости о второй части должны появиться уже скоро — примерно так же действовали WB, когда дали «зелёный свет» третьей части «Чудо-Женщины» вскоре после выхода сиквела. И самое главное, Warner Bros. явно лояльна к бренду «Дюны», ведь компания выплатила определённые суммы режиссёру и коллегам Legendary за гибридный релиз фильма в кинотеатрах и на стриминги.

Правда, неизвестно, когда именно Вильнёв сможет приступить к съёмкам сиквела — сейчас Шаламе и Фергюссон разбежались по другим проектам.