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    Кино | Обзоры кино
    #Дени Вильнёв #Дюна #обзор фильма

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души

    17 сентября 2021
    17.09.2021
    20781
    4 минуты на чтение
    #Дени Вильнёв #Дюна #обзор фильма
    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 2

    Человечество отказалось от высокотехнологичных компьютеров, и космические перелёты возможны лишь благодаря принимаемой пилотами пряности — ценнейшему ресурсу, добываемому только на планете Арракис. 80 лет пряность пускал в оборот клан Харконеннов, но теперь император отдаёт Арракис в руки их врагов Атрейдесов. Те не могут отказаться от высокой чести, но до конца не сознают, к каким последствиям приведёт это назначение.

    Dune

    Жанр: космическая опера

    Режиссёр: Дени Вильнёв

    В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея

    Премьера в России: 16 сентября 2021 года

    Возрастной рейтинг: 12+

    Похоже на: «Бегущий по лезвию 2049» (2017) • «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

    История о том, как киноделы пять десятилетий пытались перенести magnum opus Фрэнка Герберта на экраны, тянет на отдельный фильм. Алехандро Ходоровски, Дэвид Линч, Джон Харрисон и Дени Вильнёв столкнулись каждый со своими трудностями, но канадец, кажется, превзошёл предшественников в преодолении преград. В отличие от Ходоровски, он таки снял фильм, а в отличие от Линча, сделал это на своих условиях, не опасаясь, что его работу перемонтируют до неузнаваемости.

    Но фильму Вильнёва не повезло выйти в смутное время пандемии — постоянные переносы одновременно вызывали скепсис и подстёгивали ожидания, превращая фильм о мессии Арракиса в спасителя всей научной фантастики (как было с «Доводом» Кристофера Нолана год назад). И если зрители новой «Дюны» в чем-то и сойдутся, так это в том, что по титаническому масштабу постановки равных фильму найдётся немного.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 6

    Колоссальность «Дюны» чувствуется буквально во всём: в актёрском составе, в визуальных эффектах, в саундтреке, в диалогах. Фильм снят, чтобы тревожить наши чувства — зрение и слух (а если бы технологии могли передавать запах и вкус пряности, Вильнёв, наверное, и на это бы надавил). Долгие планы пейзажей, которые режиссёр вовсю применял в «Прибытии» и «Бегущем по лезвию 2049», в «Дюне» достигают невероятной степени изысканности, становятся отдельным узнаваемым инструментом. Мягкие ландшафты планеты Каладан убаюкивают, а тёмная индустриальная вотчина Харконненов Гьеди Прайм вселяет трепет, усиливаемый дисгармоничными звуковыми атаками Ханса Циммера.

    Главное же действующее лицо здесь — Арракис, неприветливый, но всё же запредельно красивый в своей строгости мир. Пустыню, где скрыт главный ресурс во Вселенной, боятся и воспевают и герои фильма, и сам режиссёр. Глядя на песчаных червей в фильме, чувствуешь себя муравьём, оказавшимся на пути пылесоса. Вильнёв выказывает локации своего фильма такое уважение, какого не удостоился младший брат Арракиса Татуин за все «Звёздные войны».

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 3

    Героям такого мира невольно приходится соответствовать его грандиозности. Здесь впору ещё раз восхититься актёрским ансамблем «Дюны»: смотришь как будто современных «Унесённых ветром», каждый актёр на своём месте и превосходно справляется с ролью. Атрейдесы благородны и трагичны, Харконнены вероломны и бессердечны, фримены независимы и угрюмы. Персонажи взаимодействуют друг с другом, используя тонкую дипломатию, колкие отповеди, искусство фехтования и чуть-чуть колдовства. Простого, человеческого в них немного. Шекспировские диалоги были и у Герберта, но помимо них его герои показывали и мягкость, и юмор. Герои Вильнёва делать это не успевают: их удел — долг, предназначение, страх, сомнение, гнев.

    Большую часть экранного времени мы проведём с Полом и леди Джессикой. Юный Атрейдес получает первые уроки как наследник Великого дома, узнаёт тайну своего рождения и задаётся вопросом свободы воли, пытается сочувствовать угнетённым, но не забывает о своём достоинстве и происхождении. Джессика разрывается между любовью к семье и верностью ордену ведьм-политиков Бене Гессерит. Несколько смягчают страсти Дункан Айдахо и Гурни Халлек, отпускающие ироничные замечания, но они присутствуют в кадре лишь эпизодически и не влияют на общий тон картины.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 7

    Сценаристы «Дюны» попытались решить две противоречивые задачи: точно следовать книге и сделать фильм понятным не знакомому с ней зрителю. В итоге сюжетно фильм повторяет книгу, но теряет часть её философского наполнения — сплав религий и философских концепций, столкновение предопределённости и точного расчёта, прогресса и природной естественности (слова «джихад» вы в фильме не услышите). Своя философия у фильма всё же есть, и она не противоречит тексту Герберта. Голосом фрименов выступает Чани, не видящая разницы между Атрейдесами и Харконненами, ведь они все остаются пришельцами-конкистадорами, которые выкачивают из планеты ресурсы.

    Достаточно ли для «Дюны» быть в глазах рядового зрителя манифестом антиколониализма — вопрос без однозначного ответа. Даже привлекая лучших актёров и создавая лучшие спецэффекты, идеального переноса не достичь, если отразить лишь долю идейной составляющей первоисточника.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 5

    Есть у «Дюны» Вильнёва и ещё одна черта, которая может помешать ей завоевать любовь масс, — это неровный темп. Для столь эпического полотна в нём слишком мало экшена. Есть сражения, есть полёты на потрясающей, уникальной технике, есть поединки, но значительная часть борьбы останется закулисной. Драйва как такового тут нет — бодрые сцены перемежаются сценами диалогов, обрывочных видений Пола или медитативными пролётами над пейзажем. Так было и в первой половине «Бегущего по лезвию 2049» — часть зрителей именно из-за этого сочла фильм скучным. Чтобы наслаждаться таким произведением, нужно синхронизировать с ним свои чувства, что требует определённой работы.

    Главный же недостаток фильма был известен ещё до премьеры — это экранизация лишь половины книги. В результате у фильма нет катарсиса, а его номинальный финал оставляет послевкусие, которое сложно назвать приятным. Можно проводить параллели с «Братством кольца», но первый фильм трилогии Питера Джексона заканчивался примерно там же, где и книга, давая и эмоциональную разрядку, и надежду на лучшее в продолжении.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 1

    Впрочем, все эти огрехи меркнут перед великолепием постановки «Дюны». Если же вы знакомы с книгой, то герои с ходу станут для вас живыми и родными, а уже известная идейная подоплёка мира Герберта создаст для фильма «дополненную реальность» и составит цельный универсум. Сказать «книга лучше» будет неточностью — книга и фильм прекрасно работают в связке.

    Это действительно большое кино — большое, как полёт на Луну, и столь же дорогое. Человечество больше не летает на Луну и, вполне вероятно, не вернётся на Арракис, если первый визит окажется неприбыльным. Но не восхищаться размахом путешествия попросту невозможно.

    «Дюна» красива и сурова, как сама пустыня. Это зрелище, которому нет равных, и его непременно стоит оценить на приличествующем событию экране. К сожалению, ему не под силу удовлетворить запросам всех, но для многих оно станет одним из самых волнующих и запоминающихся киноприключений в жизни.

    «Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души 4

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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