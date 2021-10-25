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    Новости

    «Дюна» в первый уикенд в США собрала 40,1 миллиона долларов и установила пару рекордов

    25 октября 2021
    25.10.2021
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    СМИ: Legendary требует, чтобы «Дюну» выпустили только в кинотеатрах

    «Дюна» наконец-то стартовала в американском и китайском прокате — и параллельно фильм вышел на стриминговом сервисе HBO Max.

    Первые результаты оказались воодушевляющими. Картина за уикенд собрала в домашнем прокате 40,1 миллиона долларов, тем самым поставив два рекорда. Во-первых, это лучший результат в карьере Дени Вильнёва. А во-вторых, это лучший результат для фильмов Warner Bros., которые вышли одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Показы стартовали в 4,125 кинотеатрах США.

    При этом в Китае картина собрала 21,6 миллиона долларов (новая волна ковида накрыла несколько провинций Китая).

    Суммарные сборы по миру превысили 220 миллионов долларов. Всё ещё далеко до окупаемости (только производственный бюджет составил 165 миллионов, а значит, нужна сумма как минимум в два раза больше).

    Пока что WB не раскрыла показатели «Дюны» на стриминге. Ранее компания уверяла, что будет смотреть не столько на сборы в кинотетарах, сколько на цифры HBO Max. Впрочем, в последний раз глава WB намекала, что продолжение выйдет в любом случае.

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