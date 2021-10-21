Глава Warner Bros. намекнула, что вторая часть «Дюны» все-таки выйдет

Глава Warner Bros. Entertainment Энн Сарнофф в одном из интервью намекнула, что «Дюна» Дени Вильнева все-таки получит продолжение.

Будет ли сиквел у «Дюны»? Если вы ходили на фильм, то наверняка видели, как он закончился. Так что я думаю, что вы уже знаете ответ на этот вопрос.

А президент WarnerMedia Джейсон Киляр добавил, что на решение о выпуске нового фильма влияют не только кассовые сборы, но и отзывы аудитории.

Сам Дени Вильнев ранее говорил, что готов приступить к съемкам второй части в 2022 году, если картине все-таки дадут «зеленый свет».

Напомним, сегодня фильм выйдет в HBO Max.