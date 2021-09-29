Обсуждаем «Дюну» Дени Вильнёва в 33-м выпуске подкаста

«Дюна» Дени Вильнёва уже показала четвёртый результат по кассовым сборам на российских экранах этого года и не собирается останавливаться на достигнутом.

В 33-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Евгения Сафонова до хрипоты спорят, что получилось снять у Вильнёва — роскошную экранизацию или нудятину, обрывающуюся на полуслове?

Музыка: Артём Пинегин

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