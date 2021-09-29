Обсуждаем «Дюну» Дени Вильнёва в 33-м выпуске подкаста

«Дюна» Дени Вильнёва уже показала четвёртый результат по кассовым сборам на российских экранах этого года и не собирается останавливаться на достигнутом.
В 33-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Евгения Сафонова до хрипоты спорят, что получилось снять у Вильнёва — роскошную экранизацию или нудятину, обрывающуюся на полуслове?
Музыка: Артём Пинегин
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«Дюна» Дени Вильнёва — пир для глаз, работа для души
Игорь Хованский | 17.09.2021
Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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