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    #Дени Вильнёв #Дюна #классика кино

    Обсуждаем «Дюну» Дени Вильнёва в 33-м выпуске подкаста

    29 сентября 2021
    29.09.2021
    31820
    0 минут на чтение
    #Дени Вильнёв #Дюна #классика кино
    WB рассматривает вариант выпустить «Дюну» только в кинотеатрах — на фоне успеха «Годзиллы против Конга»

    «Дюна» Дени Вильнёва уже показала четвёртый результат по кассовым сборам на российских экранах этого года и не собирается останавливаться на достигнутом.

    В 33-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Дмитрий Злотницкий и Евгения Сафонова до хрипоты спорят, что получилось снять у Вильнёва — роскошную экранизацию или нудятину, обрывающуюся на полуслове?

    Музыка: Артём Пинегин

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     Игорь Хованский |  17.09.2021

    Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.

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