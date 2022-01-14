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    Сборы крауд-кампании «Мира фантастики» перешагнули отметку в 6 000 000 рублей

    14 января 2022
    14.01.2022
    665
    0 минут на чтение
    Восьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована!

    Что за день! Какой чудесный день!

    Сборы крауд-кампании «Мира фантастики» перешагнули отметку в 6 000 000 рублей Вашими стараниями мы преодолели очередной значимый рубеж в 6 000 000 рублей! А это, между прочим, разблокировало 9-ю сверхцель — русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка». И нет, главный редактор не плачет от радости, это ему типографская краска в глаз попала. Впереди ещё целых две с небольшим недели, чтобы расширить число участников и, возможно, дойти до следующей приятной перфекционистам суммы.
    Мы так гордимся вами, дорогие читатели! ОГРОМЕННЕЙШЕЕ СПАСИБО за доверие и поддержку!

     

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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