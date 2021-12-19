Сценарий третьего сезона «Ведьмака» уже практически готов

Шоураннер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич рассказала в интервью TechRadar, что сценарий для третьего сезона шоу уже практически готов, но выйдет он ещё нескоро. Она сообщила, что на момент 3 декабря написание сценария находится в завершающей фазе, и команда довольна тем, каким получается следующий сезон, поскольку он основан на любимой книге Хиссрич из саги «Ведьмак» — «Час презрения».

Тем не менее до выхода следующего сезона ещё пройдёт немало времени, поскольку теперь предстоит собрать творческую команду для начала работы, а актеров — для съёмочного процесса.

Напомним, что в пятницу 17 декабря вышли все восемь эпизодов второго сезона «Ведьмака». Этот сезон критики приняли намного теплее, чем дебютный. Зрители же оценилии второй сезон на 77% на Rotten Tomatoes.