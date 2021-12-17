Первый тизер-трейлер «Ведьмака: Происхождение»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение» (в оригинале Blood Origin).

Действие развернется за 1200 лет до событий основного сериала. В шоу нам расскажут о Сопряжении Сфер и появлении первых ведьмаков. Также особое внимание уделят некогда могучей эльфийской цивилизации.

Главные роли исполнят София Браун, Мишель Йео, Джейкоб Коллинс-Леви, Лоуренс О’Фуарайн и другие.

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Премьера состоится в 2022 году — пока без точной даты.