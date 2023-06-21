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    Новости

    Сегодня вышел первый эпизод «Секретного вторжения» от Marvel

    21 июня 2023
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    21.06.2023
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    Сегодня вышел первый эпизод «Секретного вторжения» от Marvel

    Сегодня в Disney+ вышел первый эпизод «Секретного вторжения» под названием «Возрождение», хронометраж которого составляет 55 минут.

    Ранее критики отмечали, что это самый серьезный и мрачный сериал в киновселенной Marvel и сравнивали с «Андором» из «Звездных войн».

    Однако средняя оценка на сайте Metacritic сейчас составляет 64 балла из 100 возможных, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 73%.

    По сюжету Ник Фьюри вместе со своими коллегами пытает предотвратить вторжение способных менять внешность скруллов на Землю.

    Главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.

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     Алексей Ионов |  18.06.2023 |  2726

    Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.

     

     

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