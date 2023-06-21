Сегодня вышел первый эпизод «Секретного вторжения» от Marvel

Сегодня в Disney+ вышел первый эпизод «Секретного вторжения» под названием «Возрождение», хронометраж которого составляет 55 минут.

Ранее критики отмечали, что это самый серьезный и мрачный сериал в киновселенной Marvel и сравнивали с «Андором» из «Звездных войн».

Однако средняя оценка на сайте Metacritic сейчас составляет 64 балла из 100 возможных, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 73%.

По сюжету Ник Фьюри вместе со своими коллегами пытает предотвратить вторжение способных менять внешность скруллов на Землю.

Главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.