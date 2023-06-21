Сегодня вышел первый эпизод «Секретного вторжения» от Marvel

Сегодня в Disney+ вышел первый эпизод «Секретного вторжения» под названием «Возрождение», хронометраж которого составляет 55 минут.
Ранее критики отмечали, что это самый серьезный и мрачный сериал в киновселенной Marvel и сравнивали с «Андором» из «Звездных войн».
Однако средняя оценка на сайте Metacritic сейчас составляет 64 балла из 100 возможных, а рейтинг на Rotten Tomatoes — 73%.
По сюжету Ник Фьюри вместе со своими коллегами пытает предотвратить вторжение способных менять внешность скруллов на Землю.
Главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман и другие.
Читайте также
«Секретное вторжение»: комикс и сериал. Сюжет, персонажи, первые отзывы, отличия
Алексей Ионов | 18.06.2023 | 2726
Какие события происходили в одноимённом комиксе, чего ждать от сериала и чем будут отличаться шоу и первоисточник.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.