Критики о «Секретном вторжении»: это «Андор» в киновселенной Marvel

14 июня журналисты поделились в соцсетях своими впечатлениями от просмотра первых двух эпизодов «Секретного вторжения».
Критики сходятся во мнении, что это пока самая серьезная и приземленная история в киновселеной Marvel. Однако некоторых может отпугнуть нетипично медленное повествование.
Эммон Джейкобс, Insider:
После просмотра первых двух эпизодов «Секретного вторжения» мне очень понравилось туманное направление, в котором движется сериал. Шпионская атмосфера на высшем уровне, хотя временами извилистый сюжет действительно мешает.
Эрик Суонн, CinemaBlend:
Как и было обещано, это хороший триллер о заговоре, который быстро доказывает, что он духовный преемник «Капитана Америка: Зимний солдат». Актерский состав великолепен. Сэмюэл Л. Джексон просто сияет. Это может быть звездным часом Ника Фьюри.
Брэндон Дэвис, ComicBook:
«Секретное вторжение» — безусловно, самый зрелый проект Disney. Язык и сценарий знают, что аудитория выросла. А вспышки насилия делают сериал реалистичным, поднимая ставки. Вторжение скруллов кажется приземленным и напряженным.
Брайан Дэвидс, The Hollywood Reporter:
Это международный шпионский триллер и одна из самых смелых и тяжелых историй Marvel на сегодняшний день. Некоторые, вероятно, назовут ее «Андором» в киновселенной Marvel.
Джермейн Люссье, Gizmondo:
Мне понравились первые две серии «Секретного вторжения». Это одновременно и одно из самых приземленных шоу в киновселенной Marvel, и в то же время наполненное множеством гигантских идей. События развиваются немного медленно, но приятно видеть возвращение Сэмюэля Л. Джексона. И я очень рад видеть, куда движется сериал.
Алекс Залбен, Decider:
«Секретное вторжение» не столько заново изобретает историю про старого шпиона, которого отправили на последнее задание, сколько интегрирует ее в киновселенную Marvel. И в конце каждого эпизода есть важный момент, который обязательно заставит говорить об этом фанатов.
Премьера «Секретного вторжения» состоится 21 июня.
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