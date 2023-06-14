Критики о «Секретном вторжении»: это «Андор» в киновселенной Marvel

14 июня журналисты поделились в соцсетях своими впечатлениями от просмотра первых двух эпизодов «Секретного вторжения».

Критики сходятся во мнении, что это пока самая серьезная и приземленная история в киновселеной Marvel. Однако некоторых может отпугнуть нетипично медленное повествование.

Эммон Джейкобс, Insider:

После просмотра первых двух эпизодов «Секретного вторжения» мне очень понравилось туманное направление, в котором движется сериал. Шпионская атмосфера на высшем уровне, хотя временами извилистый сюжет действительно мешает.

Эрик Суонн, CinemaBlend:

Как и было обещано, это хороший триллер о заговоре, который быстро доказывает, что он духовный преемник «Капитана Америка: Зимний солдат». Актерский состав великолепен. Сэмюэл Л. Джексон просто сияет. Это может быть звездным часом Ника Фьюри.

Брэндон Дэвис, ComicBook:

«Секретное вторжение» — безусловно, самый зрелый проект Disney. Язык и сценарий знают, что аудитория выросла. А вспышки насилия делают сериал реалистичным, поднимая ставки. Вторжение скруллов кажется приземленным и напряженным.

Брайан Дэвидс, The Hollywood Reporter:

Это международный шпионский триллер и одна из самых смелых и тяжелых историй Marvel на сегодняшний день. Некоторые, вероятно, назовут ее «Андором» в киновселенной Marvel.

Джермейн Люссье, Gizmondo:

Мне понравились первые две серии «Секретного вторжения». Это одновременно и одно из самых приземленных шоу в киновселенной Marvel, и в то же время наполненное множеством гигантских идей. События развиваются немного медленно, но приятно видеть возвращение Сэмюэля Л. Джексона. И я очень рад видеть, куда движется сериал.

Алекс Залбен, Decider:

«Секретное вторжение» не столько заново изобретает историю про старого шпиона, которого отправили на последнее задание, сколько интегрирует ее в киновселенную Marvel. И в конце каждого эпизода есть важный момент, который обязательно заставит говорить об этом фанатов.

Премьера «Секретного вторжения» состоится 21 июня.