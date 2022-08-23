«Сейчас ситуация намного драматичнее»: главное из интервью главы Объединённой киносети

Алексей Васясин, гендиректор Объединённой киносети (в неё входят «Формула кино» и «Синема парк»), дал большое интервью РБК. В нём он рассказал, в каком состоянии пребывает кинотеатральная индустрия спустя полгода после февраля.
Выбрали главное из его заявлений.
О работе с голливудскими компаниями
- Сейчас «ситуация намного драматичнее», чем была во время локдауна — сразу по нескольким причинам. Во-первых, неизвестно, будут ли вообще голливудские фильмы снова на экранах. Во-вторых, пока ни продюсерам, ни киносетям государство не выделило финансовую помощь.
- Объединённая киносеть действительно заморозила выплаты голливудским студиям за фильмы, которые уже вышли в прокат. Компания не намерена платить, пока стороны снова не вернутся к «какому-то продуктивному диалогу». За последние проекты средства были заморожены «пропорционально по всем голливудским студиям».
- Васясин не подтверждает информации о возвращении мейджоров через параллельный импорт, называет её «профанацией». Студии готовы вернуться к сотрудничеству, но официальный диалог сейчас не ведётся. «Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики».
О кинотеатрах
- Объединённая киносеть с февраля закрыла два кинотеатра — у них завершились сроки аренды.
- Компания хочет закрыть ещё несколько точек, но не может разорвать долгосрочные договоры — за помощью опять обратились к правительству, но оно «сейчас нам навстречу не идёт». «Математика такова, что один убыточный кинотеатр „топит“ десять прибыльных».
- Примерно 20–30% залов открываются только по выходным.
- Штат и зарплаты киносеть намеренно не сокращала.
О работе с IMAX
- IMAX закрыла российский офис, но, по словам Васясина, «они вернутся при первой возможности». Нынешние условия сотрудничества пересмотрят, чтобы не было возможности разорвать их в одностороннем порядке.
- Без разрешения компании IMAX нельзя показывать фильмы на IMAX-оборудовании. Даже российские картины.
- Если компания не вернётся, то Объединённая киносеть вместе с другими «ключевыми игроками рынка» будет подавать судебные иски. «У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд».
О поддержке отрасли
- Васясин говорит, что государство не отказывало в помощи кинотеатрам. Просто «нам сказали, что пока не до нас». Не было даже хоть какого-то плана поддержки с участниками рынка вместе с Министерством культуры. «У нас происходит монолог».
- Глава Киносети также отреагировал на слова Министра культуры Ольги Любимовой, которая ранее заявляла, что «кинотеатрам придется научиться помогать нам маркетологически». Васясин считает, что кинотеатры и так всегда в меру своих сил рекламируют кино (трейлеры, постеры, приложения), но маркетинг должен осуществляться на деньги продюсеров.
- Из всех будущих российских фильмов только один тянет на звание блокбастера — «Сердце Пармы», который планируется в октябре. Отчасти таким мог бы стать и «Ампир V», но сейчас судьба картины неизвестна.
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