Музыка-2021: любимые релизы редакции

Одна из вещей, которая поддерживала нас в здравом уме среди безумия и тлена 2021 года, — музыка. Благодаря стриминговым музыкальным сервисам мы открывали для себя новые имена и названия, глубже знакомились с творчеством уже давно любимых команд и, конечно же, слушали новые релизы тех групп, чьими постерами были завешаны наши комнаты ещё в школьные годы. В этой статье не будет выбора лучших из лучших, ведь музыка, пожалуй, — самое субъективное из искусств. Мы просто расскажем о тех пластинках, которые вышли в 2021 году и пришлись нам по вкусу. И расставим их в том порядке, который покажется авторам самым правильным.

В 2020 году большая часть музыкантов из-за изоляции и отмены туров осела в студиях и почти вынужденно принялась за работу над новыми релизами. В 2021 году отличными альбомами нас порадовали Bullet For My Valentine, Trivium, Volbeat, The Home Team, Iron Maiden, Foo Fighters, Eyes Set To Kill, Of Mice & Men, Gojira, Born of Osiris и кто только не. Даже давно почившие Element Eighty вернулись и объявили о воссоединении, намекнув на новый материал в следующем году.

Подводя итоги, мне очень трудно было выделить лучшие альбомы, потому что по-настоящему хорошей музыки в прошедшем году вышло очень много. Мой внутренний конфликт решил Spotify — там в статистике я подсмотрел три пластинки, которые слушал в 2021-м чаще всего.

Wage War — Manic

Новая пластинка Wage War — не экспериментальная и с очень простым миксом, без тонн эффектов, нарочито выкрученной реверберации и приёмов из индастриал-метала. Собственно, в этом и есть её главное достоинство. Manic — очень простой и хитовый металкор-альбом с максимально попсовой подачей, электронными подкладками, обязательными лиричными и бэнгерами. Альбом ощущается как духовный наследник прошлогодней пластинки Kingdom of Giants — Passengers, которая помогла команде выйти из застоя и переизобрести свой же материал практически без этого самого переизобретения. Он просто круто звучал, держал внимание слушателя до самого конца и удивлял интересными гостевыми партиями вроде Кортни ЛаПлант и Майкла Барра. У Wage War интересных гостевых исполнителей нет, но общее качество и драйв пластинки ни в чём не уступают Kingdom of Giants, а где-то даже и превосходят.

Teeth, High Horse, Death Roll, Godspeed — идеальные метал-бэнгеры для радио и концертов. Взяв за основу цепкую поп-музыку, Wage War записали один из самых сильных и запоминающихся альбомов за всю свою карьеру. Да, раньше было тяжелее, мрачнее и жёстче, но Manic может предложить вам разнообразие, плавность и хитовость. За этими вещами гонятся Asking Alexandria на протяжении последних трёх альбомов, но у них по разным причинам не получается.

Don Broco — Amazing Things

Один из самых интересных полуэкспериментальных и необычных релизов прошедшего года — новая пластинка Don Broco. Начав с поп-рока, стёбных текстов и лёгких заигрываний с постхардкором, группа пришла к довольно необычному (в рамках жанра) звуку и решила дополнить свой стиль, уже ставший фирменным, приёмами и техниками других исполнителей.

При первом прослушивании Amazing Things сильно напоминает альбом Papa Roach — Who Do You Trust или новую работу Limp Bizkit — Still Sucks. Создаётся впечатление, что пластинка — сборник экспериментальных треков, на котором группа балуется со звуком и хорошо проводит время, играя то под Deftones, то под Мика Гордона, то под Рика Эстли, то под Enter Shikari. Однако если послушать побольше, становится ясно, что новый альбом Don Broco богат на нюансы (особенно когда попытаешься вникнуть в микс) и ближе не к работам Papa Roach или Limp Bizkit, а к депрессивным британцам Loathe. Нет, Amazing Things и близко не такой тяжёлый. Он просто очень насыщенный, глубокий (в плане звукового ландшафта) и вроде бы разрозненный, но и в то же время дико стройный.

Трек про Брюса Уиллиса, на мой взгляд, — главный бэнгер альбома вместе с One True Prince, которую будто бы украли с «электрического» полноформатника Deftones или «гранитной» работы Deafheaven.

The Plot in You — Swan Song

Несмотря на целый ворох сильных музыкальных релизов в этом году, вроде уже упомянутых работ Trivium, Bullet for My Valentine и дебютного лонгплея Spiritbox, я хотел бы отдельно выделить новый альбом The Plot in You. От вполне стандартного мейнстримного постхардкора/металкора группа пришла к настолько своеобразному звучанию, что теперь не она подстраивается под тренды, а наоборот. Нечто подобное сделали в 2015 году Bring Me The Horizon на That’s the Spirit.

Чем так хорош Swan Song? Если разобрать его на части и проследить источники вдохновения — то особо ничем. Вот только все вместе аспекты альбома складываются в очень тонкое и чувственное произведение, остаться равнодушным к которому невозможно. Нарочито сухие гитары, надрывный вокал, шершавый и колющий микс, холодная электроника и общее настроение отчаяния и потери делают эту пластинку одной из самых ярких в 2021 году. И да, Code Orange на прошлогоднем релизе уже делали ровно то же самое, но гораздо тяжелее, однако Swan Song звучит лаконичнее, собраннее и ёмче. В нём просто нет ничего лишнего.

Игорь Хованский

автор автор

Музыка всегда помогала мне в тяжёлые времена, некоторые композиции так и остались саундтреком к отдельным моментам жизни. За последние полтора года очень не хватало концертов, в первую очередь зарубежных исполнителей. Жители крупных городов так привыкли к регулярным выступлениям культовых групп, что разучились ценить их — я в том числе. И только потеряв это, понимаешь, насколько важное место в твоём сердце, твоей культурной жизни занимали концерты. Осенью 2021-го я посетил первое живое выступление с начала коронакризиса, о чём ниже. В отсутствие концертов естественным образом сильнее цепляешься за студийные записи любимых исполнителей, и с этой точки зрения год был очень силён.

Converge & Chelsea Wolfe — Bloodmoon I

Неожиданная, но оттого ещё более приятная коллаборация. Converge авторитетны в жанрах, содержащих в названии «кор»: хардкор, металкор, маткор. Челси Вульф — королева современной готики, чьи мрачные песни тихими тенями проникают в такие уголки сердца, которые порой не пробить самыми тяжёлыми орудиями. Челси гостила на некоторых концертах Converge еще с 2016 года, и вот настало время полноценного релиза. Альбом берёт лучшее от обоих исполнителей — в итоге получается тягучий и мелодичный сладж. Тяжёлые (Tongues Playing Dead, Lord of Liars) и более спокойные (Coil, Scorpion’s Sting) треки распределены равномерно, альбом слушается быстро, от него не успеваешь устать, и сразу хочется услышать Bloodmoon II.

Сруб — Скверна

Много тайн скрывает русская душа, и много мастеров, невидимых для индустрии, раскидано по необъятным просторам Родины. Группа «Сруб» — из таких. Они олицетворяют русскую мистику, чёрную хтонь и не причёсывают её, а пропускают через себя, как сквозь портал, в виде музыки. По форме это постпанк, но встречаются и фолковые, а на последнем альбоме «Скверна» — и блэк-металлические элементы. Весьма ёмкие литературные тексты, в которых не встретишь заимствованного слова, разноголосье вокалиста и лидера Игоря Шапранского, оригинальные, не встречающиеся ни у кого на современной сцене мелодии — всё это выделяет «Сруб» на отечественной музыкальной сцене. Да и вживую они дают жару, что я выяснил, посетив октябрьский концерт тура «Скверна». «Сруб» позволил мне выпустить накопившуюся энергию, на полтора часа забыть обо всём, покричать «Чёрную весну» и «Никогда не видеть зла» и побывать в дремучем русском лесу, не покидая центр Москвы.

Mastodon — Hushed and Grim

После эмоционально заряженного, но музыкально серого Emperor of Sand были опасения, что Mastodon подрастеряли запал — держать уровень 20 лет всё-таки непросто. К счастью, страхи не оправдались — группа показала, что у неё ещё целый вагон идей, и выпустила свой первый двойной альбом, мрачный, тяжёлый и достаточно разнообразный. Большинство треков неоднородны — то, что начинается как кантри-песенка, может закончиться тяжёлой мясорубкой. Барабанщик Бронн Дэйлор стал полноценным третьим вокалистом — на Hushed & Grim, кажется, у него даже больше партий, чем у вокалиста-гитариста Брента Хайндса. Есть на альбоме и настоящий качовый хит — Teardrinker, продолжатель идей Show Yourself из предыдущего альбома.

Начинать своё знакомство с группой с этого альбома, пожалуй, не стоит — не каждого хватит на полтора часа такого разнообразного прог-метала, но для бывалых фанатов Hushed & Grim стал настоящим подарком (а сколько песен на него не попало!). Mastodon сильны как никогда в эти непростые деньки, что мотивирует не опускать руки и самому.

Александр Стрепетилов

редактор сайта редактор сайта

В конце года страшно заглядывать в цифры прослушиваний, которые так любезно собирают стриминговые сервисы. Параллельно работе у меня что-нибудь всегда играет. Обычно это собранные плейлисты или натренированный плейлист дня, я выискиваю эмбиент, фолк, саундтреки, построк, иногда lo-fi hip-hop. В общем, всё, что помогает работать с текстом.

Правда, в 2021-м я как-то начиная с лета сломал алгоритм, добавив себе множество разных русскоязычных песен. Классных находок оказалось много, но теперь алгоритм надо учить заново.

Я выделил отдельно три альбома музыкальных и три альбома саундтрека. Помимо них была ещё масса всего-всего: новая «Эпидемия» (наконец-то это не часть «Рукописи»), страшно серьёзные Noize MC и Оксимирон, дебютник Green Apelsin, эпичные Rhapsody of Fire и проникновенные Árstíðir. Но отмечу лишь то, что прям очень затронуло.

Музыкальные альбомы

Michael Arthur Holloway — Strange Cargo

Пять лет назад Майкл Артур Холлоуэй представил мощнейщий дебют в жанре дарк-джаза, который сразу можно было сравнить, например, с саундтреком маэстро Анджело Бадаламенти к «Твин Пиксу». И просто удивительно, насколько непохожим получился на ту пластинку новый альбом. Да, это по-прежнему дарк-джаз, но теперь на берегу Тихого океана, передающий настроение моря, шторма и пробуждающихся Древних тварей. Медитативный и успокаивающий, с плеском воды и будто с вкраплениями сигналов из космоса, альбом Strange Cargo укутывает пассажиров неведомого судна.

Perturbator — Lustful Sacraments

Не был таким уж преданным поклонником творчества Джеймса Кента — если попадётся, то не против. Но в Lustful Sacraments влюбился по самые уши. В первой композиции Perturbator ещё немного притворяется, делает вид, будто слушателя ждёт привычный (и, если честно, надоевший) синтвейв, а уже дальше он выталкивает в мир мрачной готики и агрессивного будущего, где переплетаются экспрессивные биты, электрогитара и заглушённый вокал (а на Death of the Soul — даже русскоязычный). Самый пик электронной жести приходится на Messalina, Messalina — к такому хочется и хочется возвращаться.

Петля Пристрастия — Не тот человек

Здесь мне отчасти повезло — я узнал о группе где-то за пару-тройку недель до выхода их нового альбома. Ну как повезло — мне кажется, удачей можно считать уже то, что при знакомстве с их песнями не хочется лезть в петлю в принципе. А ведь эта белорусская постпанк-команда достигла каких-то невообразимых высот в описании паршивой действительности и очень чётко подмечает детали. Впрочем, не стоит удивляться, учитывая, что группа во многом испытала на себе те антиутопические настроения, о которых поёт. Но всё же не совсем верно говорить, что у «Петли Пристрастия» сплошь и рядом депрессуха — нет, у них хватает энергичности, жизнеутверждающих порывов и радости. Просто не всё сразу.

Саундтреки

Natalie Holt — Loki

Мне всегда казалось, что музыке в фильмах Marvel не хватает индивидуальности (в целом на то есть причины). Ну тема «Мстителей», ну её продолжение в «Финале». Но в остальном саундтреки были достаточно безлики, чтобы перепутать музыку из одного фильма с музыкой из другого. Но вот тебе на, в тройку года вошёл альбом именно проекта Marvel!

Я убеждён, что именно в сериалах КВМ мы увидим больше индивидуальности, смелости и экспериментов (глупых «марвел-моментов» типа финала «ВандаВижен» тоже будет хватать, куда без этого). И один из таких маркеров для меня — то, как они звучат.

Натали Холт соединила ритмику и упорядоченность, свойственные строгой атмосфере TVA, с тревожным и хаотичным настроением, которое присуще самому Локи. Треки отдельных локаций — дань уважения конкретному стилю, будь то ретровейв на Ламентисе-1 в 2077-м или напряжённые струнные в городке Оклахомы в 1858-м. Музыкальное путешествие по двум пластинкам (довольно любопытное решение, практикуемое для релизов на Disney+) завершает эпичный трек с хоровым звучанием He Who Remains — такой бы подошёл скорее для грандиозной схватки, но звучит он во время важнейшего во вселенной диалога.

Andrew Prahlow — Outer Wilds: Echoes of the Eye

Композитор Эндрю Пралоу — гений. Можно следующий пункт? Нет? Ну ладно.

В оригинальной Outer Wilds музыка очень важна для атмосферы. Звучит немного банально — потому что поди найди космическую игру, где музыка была бы совсем не в кассу; так нет, как раз для таких проектов почти всегда пишут что-то грандиозное. Просто в игре создатели отдали предпочтение не какому-нибудь эмбиенту или электронике, а вполне традиционным инструментам типа флейты — гармонике или барабанам. Но самое главное, что эту музыку они подвязали к основным NPC, которых можно разыскать в космосе… как раз по их личным композициям! Всю игру летаешь от планеты к планете на звук отдельных инструментов, чтобы в финале услышать, как они звучат все вместе. Ну и, разумеется, мало что может сравниться с мелодией, которая включается в последние минуты петли.

Но в DLC Эндрю Пралоу превзошёл себя — да как и вся команда разработчиков. На космической станции по-прежнему звучат убаюкивающие струнные, подчёркивающие заброшенность и ветхость локации. При этом в дополнении саундтрек сделали динамическим — скажем, The River начинает играть, только если игрок залезет на рафт. Так плеск воды становится для трека ещё одним аккомпанементом. А вот в тёмных локациях Пралоу добавляет к гитарам тревожный дарк-эмбиент, электронику и дисторшн. Последний звучит особенно эффектно, когда игрок рассматривает слайд-диски с выжженными картинками. Ну а ещё в Echoes of the Eye композитор переизобретает главную тему оригинала. Трек звучит в самом финале дополнения, когда раскрываются все карты, — и нахлынывает светлая грусть, едва ли не слёзы. Впрочем, а чего ещё ждать от Outer Wilds?

Hans Zimmer — The Dune Sketchbook

«Черновик» — не совсем саундтрек, а сборник вариаций композиций, из которых в фильм вошли лишь часть. Но какая же это мощь! Более полутора часов медитативного, пронизывающего, подобно страху, звука. От ритмичного хора до спейс-эмбиента, от шёпота на других языках до этнических мотивов и свистов ветра. Кажется, так и должен звучать далёкий Арракис: первые композиции (ужасно продолжительные, по 16 и 18 минут) привлекают необычным звучанием, будто приглашают на экскурсию по планете. А ближе к финалу 11-минутный Mind-killer подобен встрече с Шаи-Хулудом (ему, кстати, посвящён отдельный трек) — композиция просто разрывает на части горловым пением, сбивчивостью, резкостью и удивительно мелодичной какофонией.

Евгений Пекло

выпускающий редактор выпускающий редактор

Мне на удивление легко выбрать три любимых альбома 2021 года и даже отранжировать их в порядке значимости для меня. Так что моя тройка — именно что личный топ. Надеюсь, кому-нибудь из вас эти пластинки доставят столько же положительных эмоций, сколько и мне.

Iron Maiden — Senjutsu

Iron Maiden не входит в первый эшелон моих любимых групп — я люблю больше отдельные треки, а не альбомы или периоды творчества. Но новенький Senjutsu попал в моё избранное почти целиком. Это квинтэссенция того, что мне нравится в «Мэйденах», — балладные распевы, красивые длинные проигрыши и какой-то непередаваемый дух свободы прямиком из восьмидесятых. С первых же аккордов хочется напялить косуху, вскочить на железного коня и умчаться куда-то в закат. Ну а The Writing on the Wall — пожалуй, теперь моя любимая песня Iron Maiden.

Greenleaf — Echoes from a Mass

Greenleaf — одно из моих самых ценных и неожиданных открытий последних лет. Послушав их в предложке от Spotify, я глубоко проникся. И долгое время пребывал в розовой уверенности, что это какие-то незаслуженно пропущенные мной классики британского рока 80-х — уж больно характерное у них звучание, название и даже оформление пластинок. Каков же был мой шок, когда выяснилось, что это шведская группа, образовавшаяся под самый занавес XX века! Альбом Echoes from a Mass — безупречный образец их творчества, в котором нет ни одной неинтересной мне композиции. Это работа на пике их формы, стоящая в одном ряду с идеальными Trails & Passes и Hear the Rivers. Ну разве что оформление обложки не такое красивое, как у них…

Gojira — Fortitude

Мне стоит огромного труда не писать про эту группу капсом, поскольку стандартный регистр не может передать и десятой части моего восторга. Gojira — это что-то с другой планеты, хотя ребята отчаянно делают вид, что родом из Франции, а не с Марса или Сириуса. Начав в 1996 году под названием Godzilla, они играли стандартненький грув с непритязательной мелодикой, но постепенно пошли по пути облегчения звучания и уплотнения звука. Итогом этой эволюции стал узнаваемый стиль — из ближайших аналогов могу назвать разве что Pain, только у Gojira куда более богатая и необычная звуковая палитра. А ещё — уникальная эмоция надрыва, сквозящая буквально в каждом треке, выходившем у них за последние лет 10. Это не печаль и не тоска — это именно те переживания, которые обычно вызывает чтение Достоевского. И Fortitude наполнен ими до краёв. Не представляю, как можно будет создать что-то лучше — после такой пластинки остаётся только собрать вещи и вернуться на родную планету.

Сергей Серебрянский

главный редактор главный редактор

Практически весь 2021 год я слушал музыку дискографиями. Это был своеобразный челлендж: охватить абсолютно всё творчество интересных мне групп. В начале года я составил достаточно длинный список исполнителей: туда попали и артисты, у которых я слушал лишь пару альбомов, и классика, прошедшая мимо меня, и просто интересные группы в моих любимых жанрах. Плотно перемешав список, чтобы стили максимально чередовались, я приступил к восхождению на этот музыкальный Олимп (ну или к спуску в ад). Местами осилить целую дискографию было достаточно тяжело, особенно у исполнителей, которые за свою долгую историю успели записать десятки пусть и неплохих, но практически неотличимых альбомов. Но это того стоило: я смог оценить, почему многие артисты стали классиками в своих жанрах, проследить, как менялось творчество групп, ну и просто заново открыл для себя отдельные коллективы, которые слушал давно и всего по паре песен. Разумеется, мне не хватило года, чтобы дойти до конца списка, в том числе потому, что он несколько раз дополнялся.

Впрочем, свой челлендж я регулярно разбавлял новыми релизами. И среди них я бы особенно отметил четыре.

Der Weg einer Freiheit — Noktvrn

Наверное, самый долгожданный альбом с момента первого анонса. Предыдущая пластинка Der Weg einer Freiheit — одна из моих самых любимых в современном блэк-метале. Плотная стена звука, отличное качество записи (да, если вы всё ещё думаете, что блэк-метал — это плохо записанная примитивная музыка, то вы отстали от жизни), скоростные партии ударных, лиричные мелодии. Всего пять треков, но каждый из них был идеальным, и вместе они составляли потрясающий альбом, в котором нечего ни убавить, ни прибавить.

А вот новинка разочаровала. При этом нельзя сказать, что уровень качества упал, но альбому очень не хватает цельности, которая была на Finisterre. Тут есть и вещи, которые достойно смотрелись бы на предыдущих пластинках (Morgen), и странные эксперименты вроде Immortal с прямолинейным битом и чистым вокалом. Похоже, на Noktvrn музыканты решили развивать свою музыку в направлении, давно пройденном Alcest, Deafheaven и подобными им представителями постметала. И к чему это приведёт, мы узнаем лишь через пару лет, но пока новый альбом кажется побочным продуктом переходного периода. Да, на нём есть классные моменты, но общее впечатление можно описать лишь как «и это всё?..»

Так, стоп. Если я ругаю альбом, то как он оказался в списке лучших? Ну, как минимум за этот трек:

Silver Lake By Esa Holopainen

С нетерпением жду каждый новый альбом Amorphis и регулярно переслушиваю всю их дискографию. Очередная пластинка одной из лучших метал-групп Финляндии (да и мира) выйдет уже скоро, а вот в 2021 году свой первый сольный альбом записал их гитарист Эса Холопайнен.

Обычно от сольника гитариста ждёшь либо скоростного шреда в духе Джо Сатриани, либо отбракованных идей основного проекта. Но Холопайнен удивил — его Silver Lake не помещается в эти шаблоны. Ну ладно, есть исключение: In Her Solitude можно перепутать с би-сайдом Amorphis, тем более что и вокалист тот же. Остальной же материал, несмотря на общие корни, спутать с творчеством основной группы невозможно. Silver Lake — это приятная и лёгкая музыка на стыке прогрессивного рока (местами переходящего в метал) и акустического фолка.

Хотя альбом считается сольным, Холопайнен собрал для него полноценную группу, а каждый трек записал с новым вокалистом. Только великолепный Йонас Ренксе из Katatonia получил сразу две песни, и, надо сказать, его работа на Apprentice превосходит всё, что он сделал на последнем альбоме своей основной группы. На других треках отметились такие легенды, как Бьорн Стрид из Soilwork и The Night Flight Orchestra, Эйнар Солберг из Leprous, Аннеке ван Гирсберген и даже популярный финский актёр Веса-Матти Лойри (правда, здесь он не поёт, а декламирует текст). Но лучшим, помимо уже упомянутого Apprentice, я бы назвал светлый и атмосферный трек Storm с чертовски харизматичным Хоканом Хемлином.

First Fragment — Gloire Éternelle

2021 год выдался на редкость удачным для техничного дэт-метала: тут и новый релиз ветеранов жанра Obscura, и возвращение нашумевших в 2017-м канадцев Archspire. Но всех превзошли First Fragment, совместившие техничный и скоростной дэт-метал с фламенко. Жанр гитарной музыки, ассоциирующийся со страстно танцующими испанцами, — редкий гость в тяжёлой музыке, поэтому каждый фламенко-метал-релиз на вес золота.

Никогда ещё скоростная долбёжка не была настолько прекрасной! Привычные для жанра гроулинг, бласт-бит, неоклассический гитарный тэппинг и сложнейшие риффы у First Fragment прекрасно разбавлены скоростными партиями красивейшей акустической гитары. Порой слушать акустические партии даже интереснее — жаль, что их не так много. Но в любом случае Gloire Éternelle — это настоящие канадские горки с непредсказуемыми поворотами. Несмотря на то, что альбом идёт почти час, он не перестаёт удивлять до самого конца. Однозначно восход новых звёзд жанра!

Between the Buried and Me — Colors II

Between the Buried and Me — одна из самых новаторских групп на современной метал-сцене. Начав с металкора, музыканты из Северной Каролины выработали собственный уникальный стиль, основанный на безумной смеси жанров, которыми они непредсказуемо жонглируют в каждой песне. Вышедший в 2007 году альбом Colors стал прорывом и одной из самых коммерчески успешных пластинок группы, где окончательно оформился их почерк. Сложнейшие партии, красивые гитарные соло, частые смены размеров, цитаты из джаза, блюза и прогрессивного рока, фантастические тексты… Да, лично я считаю их лучшей работой Parallax II, но и сиквел Colors вызывал у меня огромный энтузиазм с момента анонса.

И они не подвели! Такой же техничный, красивый и непредсказуемый прогрессивный метал, где каждая песня — отдельное путешествие по безумной вселенной. Хаотичной, но прекрасной. Хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы оценить Colors II, скоро я уже не мог оторваться и слушал его на повторе десятки раз (это при песнях продолжительностью от 5 до 15 минут и общим хронометражем свыше часа!). Нельзя не отметить, насколько грамотно выстроен трек-лист: композиции красиво вытекают одна из другой, а длинные и сложные вещи разбавлены короткими интерлюдиями. Давние фанаты группы оценят отсылки к предыдущим работам группы: как в текстах (we will be forced to sing with a fear…), так и в музыке (начальный рифф Human is Hell).

Несмотря на огромную плотность идей и мелодий, хватает здесь и запоминающихся вещей: особенно я бы отметил треки Never Seen/Future Shock, The Future is Behind Us, Bad Habits, а также безумную и странную Prehistory со звуковыми эффектами из мультфильмов и Fix The Error, где можно услышать целых три соло на ударных от приглашённых звёзд метал-сцены. Альбом года в моём личном топе!

Также достойно внимания:

Harakiri For The Sky — Mære

Funeral — Praesentialis In Aeternum

Skepticism — Companion

Be’lakor — Coherence

Iotunn — Access All Worlds

Archspire — Bleed The Future

Swallow the Sun — Moonflowers

Insomnium — The Conjurer

Enslaved — Caravans to the Outer Worlds

