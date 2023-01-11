Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» закончится на восьмом сезоне

Телеканал AMC объявил, что восьмой сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» станет для сериала последним.
Всего в нем будет 12 эпизодов. Первые шесть начнут выходить 14 мая. А вторая часть ожидается до конца 2023 года.
Также AMC уточнил, когда стоит ждать другие спин-оффы «Ходячих мертвецов». Так, сериал про Нигана и Мэгги из шести серий стартует в июне. Шоу о Дэриле выйдет во второй половине 2023-го. А премьера мини-сериала про Рика и Мишонн намечена на 2024 год.
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Редактор
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