Сериал «Что мы делаем в тени» продлили на пятый и шестой сезоны

Отличные новости для поклонников вампирской комедии Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Что мы делаем в тени». Только недавно у сериала вышел тизер четвёртого сезона (шоу возвращается 12 июля), как стало известно, что проект продлили сразу на 5 и 6 сезоны. Об этом рассказал президент по вещанию оригинальных проектов Ник Град.
В наших любимых вампирах со Стейтен-Айленда ещё много жизни, и мы в FX очень рады дать этому феноменальному сериалу ещё два сезона.
А таким был тизер четвёртого сезона — под песню Boney M.
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Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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