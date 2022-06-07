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    Новости

    Сериал «Что мы делаем в тени» продлили на пятый и шестой сезоны

    7 июня 2022
    07.06.2022
    53
    0 минут на чтение
    Сериал «Что мы делаем в тени» продлили на пятый и шестой сезоны

    Отличные новости для поклонников вампирской комедии Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Что мы делаем в тени». Только недавно у сериала вышел тизер четвёртого сезона (шоу возвращается 12 июля), как стало известно, что проект продлили сразу на 5 и 6 сезоны. Об этом рассказал президент по вещанию оригинальных проектов Ник Град.

    В наших любимых вампирах со Стейтен-Айленда ещё много жизни, и мы в FX очень рады дать этому феноменальному сериалу ещё два сезона.

    А таким был тизер четвёртого сезона — под песню Boney M.

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    Ещё несколько часов уморительной деконструкции штампов о вампирах. Чего стоит только энергетический вампир, сосущий настроение!

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