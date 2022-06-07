Сериал «Что мы делаем в тени» продлили на пятый и шестой сезоны

Отличные новости для поклонников вампирской комедии Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Что мы делаем в тени». Только недавно у сериала вышел тизер четвёртого сезона (шоу возвращается 12 июля), как стало известно, что проект продлили сразу на 5 и 6 сезоны. Об этом рассказал президент по вещанию оригинальных проектов Ник Град.

В наших любимых вампирах со Стейтен-Айленда ещё много жизни, и мы в FX очень рады дать этому феноменальному сериалу ещё два сезона.

А таким был тизер четвёртого сезона — под песню Boney M.