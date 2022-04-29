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    Новости

    Сериал по «Дюне» покажет основание Бене Гессерит — за 10 тысяч лет до событий фильма

    29 апреля 2022
    29.04.2022
    454
    1 минута на чтение
    Сериал по «Дюне» покажет основание Бене Гессерит — за 10 тысяч лет до событий фильма

    Чуть не пропустили!

    Warner Bros. поделилась новыми подробностями о грядущем сериале по «Дюне», который всё никак не могут запустить в производство. Теперь, похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки. Кинокомпания подыскала режиссёра, который поставит первые два эпизода — им стал победитель премии «Эмми» за сериал «Чернобыль» Йохан Ренк. Он заменит Вильнёва, который первоначально должен был снять пилот. Ренк также снимал «Викингов» и «Во все тяжкие». А свою карьеру начал с музыки — он поставил два последних клипа Дэвида Боуи, на песни Blackstar и Lazarus.

    «Сестричество» (Dune: The Sisterhood) покажет события за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса. В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен, которые «выступают против угрозы всему человечеству». Позже они основывают орден Бене Гессерит. Судя по хронологии, сериал затронет и Батлерианский джихад — крестовый поход против мыслящих машин. Эти события в трилогии приквелов «Легенды Дюны» описали  Брайан Герберт и Кевин Джей Андерсон.

    Сценаристом и шоураннером «Сестричества» выступает Дайан Адему-Джон.

    Даты выхода у сериала пока нет.

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