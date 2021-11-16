«Дюна» Дени Вильнёва оборвалась на самом интересном месте, но, к счастью, студия Warner Bros. уже дала зелёный свет производству сиквела. Сейчас Вильнёв заканчивает работу над сценарием, начало съёмок запланировано на следующий год, а премьера второй части ожидается 20 октября 2023 года. А мы тем временем попробуем представить, чего в первую очередь ждать от сиквела — благо сюжет давно известен из книги.

Осторожно, спойлеры! Те, кто читал «Дюну», всё это знают, для остальных в тексте могут быть спойлеры! Самые важные для сюжета мы скрыли вот так .

Явление Фейд-Рауты

В первом фильме Вильнёв намеренно познакомил нас лишь с двумя представителями дома Харконненов: хитрым и коварным бароном Владимиром и его племянником Раббаном по прозвищу Зверь, жестоким, но безмозглым садистом, который по воле барона получил в своё распоряжение Арракис после смерти герцога Лето Атрейдеса. Но у барона есть и другой племянник, Фейд-Раута.

Фейд-Раута, пожалуй, самый опасный из троих Харконненов. Барон коварен и хитёр, но немного предсказуем: всегда можно понять, когда именно он воткнёт кинжал тебе в спину. Зверь жесток, но туповат и бесхитростен. Фейд-Раута — тоже садист и убийца, как и его старший брат, он обожает убивать рабов, травить людей и наблюдать за чужими страданиями. Вот только его садизм и жестокость скрыты за маской обходительного и харизматичного аристократа.

Фейд-Раута может быть милым и приятным собеседником. Барон специально велел Раббану как можно жёстче обращаться с населением Арракиса, чтобы потом его младший брат на фоне дуболома-предшественника выглядел настоящим спасителем и героем.

В книге Фейд-Раута появляется уже в первых главах, но Вильнёв намеренно отложил экранный дебют этого персонажа до второй части, чтобы его появление произвело большее влияние на зрителей.

В «Дюне» Линча Фейд-Рауту сыграл Стинг, в мини-сериале Джона Харрисона — Мэтт Кислар. В версии Вильнёва эта роль пока остаётся вакантной, и СМИ вовсю обсуждают, кто бы мог её исполнить. В рейтинге журналистов пока лидируют версии насчёт Барри Кеогана («Вечные»), Гарри Стайлса — подавшегося в актёры солиста группы One Direction («Вечные») — и Лукаса Хеджеса («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Падишах-император

Описанное в «Дюне» общество — феодальное. Вот уже десять тысяч лет известной человечеству Вселенной правит императорский дом Коррино. Главным образом именно из-за текущего правителя, падишаха-императора Шаддама IV, на Арракисе разразился кризис.

Увидев в популярности герцога Лето Атрейдеса угрозу для своей власти, Шаддам отобрал у Харконненов право на добычу меланжа и передал Атрейдесам. Именно он подтолкнул барона к мысли об искусном устранении соперника и помог Харконненам в этом, одолжив своих отборных телохранителей-сардаукаров. По сути, барон при всем своём коварстве и гениальности сыграл роль орудия в руках настоящего интригана и кукловода. Сейчас Шаддам прикладывает все усилия, чтобы скрыть, какую роль сыграл дом Коррино в падении Атрейдесов.

В первой части «Дюны» Вильнёва император лишь упоминается, но во второй он должен прибыть на Арракис лично. Фанаты уже спорят, кто лучше смотрелся бы в роли Шаддама. Чаще всего упоминаются Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер в «Игре престолов», Эмгыр вар Эмрейс в «Ведьмаке», патриций Ветинари в «Опочтарении») и Кеннет Брана (Пуаро в «Убийстве в Восточном экспрессе», Златопуст Локонс в «Гарри Поттере»).

Принцесса-спойлер

Помимо Шаддама, должна появиться и его дочь, принцесса Ирулан. Читатель знакомится с принцессой заочно, как только открывает роман Герберта — главы предваряются цитатами из её будущей книги о деяниях Пола Атрейдеса. Большую часть первой книги принцесса сорит спойлерами, предвосхищая события, и лишь в конце романа появляется лично.

Ирулан — одна из важнейших героинь в саге об Атрейдесах, но по-настоящему она раскроется только в «Мессии» и «Детях Дюны». Поэтому в мини-сериале Джон Харрисон значительно расширил роль принцессы, дав ей собственную сюжетную ветку. В мини-сериале Ирулан пытается разобраться в обстоятельствах гибели дома Атрейдесов, и многие детали заговора Харконненов становятся известны зрителям именно благодаря её действиям.

Мы пока не знаем, как поступит Вильнёв с Ирулан, поддастся ли он искушению расширить её линию следом за Харрисоном или предпочтёт придерживаться первоисточника. Но если он собирается следом за «Дюной» экранизировать и «Мессию», на роль принцессы должен быть приглашён кто-то значимый. Пресса предлагает Вильнёву обратить внимание на Сиршу Ронан («Маленькие женщины», «Леди Бёрд») или Аню Тейлор-Джой («Прошлой ночью в Сохо», «Ход королевы»).

Сестра за брата

В первой части «Дюны» Полу приходит видение, благодаря которому он понимает: его мать ждёт ребёнка. Во второй части у Пола появится сестра Алия.

Прежде чем подарить дочери жизнь, леди Джессика вынуждена принять участие в ритуале Воды Жизни — необходимой части обряда посвящения в Преподобные Матери. Поскольку Алия также подвергается воздействию ритуала, она рождается крайне необычным ребёнком: быстро взрослеет, с рождения отличается синими глазами и обладает доступом к Памяти Предков.

Со временем эти особенности выйдут девушке боком, но в «Дюне» она будет выступать исключительно на стороне брата. Именно Алия расправится с бароном Харконненом — она убьёт его с помощью Гом Джаббара, той самой отравленной иглы, которой Преподобная Мать угрожала Полу в начале первого фильма.

Становление Муад’Диба

Вильнёв в интервью не раз говорил, что для него «Дюна» — в первую очередь история Пола Атрейдеса. Это история о том, как изнеженный аристократ и капризный наследник великого дома за несколько лет превращается в Муад’Диба — вождя, духовного лидера и мессию целого народа. Он вернёт фрименам их планету, станет новым императором, обрушит свой гнев на галактику и утопит её в крови нового джихада.

Изнеженного аристократа и капризного наследника мы уже видели. Весь первый фильм Пол пытается понять, кем должен стать: наследником отца, политическим и военным лидером дома Атрейдесов, как рассчитывал Лето, или важным религиозным деятелем, как настаивала мать.

В конце первой части Пол берёт свою судьбу в собственные руки и решает, что будущее ждет его в пустыне. Во второй части герою предстоит выковать это будущее и на самом деле стать Муад’Дибом, мессией и императором. И одним из самых запоминающихся шагов на этом пути станет…

Укрощение песчаного червя

В финальных сценах первого фильма зрители видят вдали фримена, оседлавшего гигантского червя. Шаи-хулуды занимают важнейшее место в культуре фрименов. Одним из главных событий в жизни каждого кочевника становится укрощение огромного пустынного монстра: каждый мальчишка уже в двенадцать лет должен оседлать песчаного червя и научиться им управлять.

Пол вырос на Каладане и по книге попал к фрименам, когда ему уже исполнилось пятнадцать. Пришедший с другой планеты чужак сумел заслужить авторитет и уважение фрименов, но, чтобы стать их полноценным лидером, Полу требовалось оседлать гигантского песчаного червя, прозванного Делателем. Это одна из самых масштабных сцен во второй половине романа, Вильнёв может и должен сделать из неё поистине запоминающееся зрелище.

Дуэль с Фейд-Раутой

По книге Фейд-Раута Харконнен — своего рода тёмное отражение Пола. Неудивительно, что в финале романа Пол сходится с Фейд-Раутой в ритуальной дуэли канли.

Как и Пол, Фейд с детства участвовал в дуэлях на ножах. Но если Атрейдес в первый раз сражался не на жизнь, а на смерть, когда попал на Арракис, то Фейд вышел победителем из тысяч подобных поединков и поднаторел не только в мастерстве владения ножом, но и в разнообразных хитростях и подлых уловках: в своих дуэльных штанах он всегда прятал иглу с ядом. Правда, все навыки, хитрости и жестокость Фейд-Рауты не помогут справиться с Муад’Дибом.

Если учесть, каким образом Вильнёв разбил «Дюну» на две части, концовка второй станет полным отражением первой, в финале которой Атрейдес тоже сражался в дуэли насмерть.

Больше Чани

Зендея вовсю участвовала в рекламной кампании «Дюны», но её героиня появляется в фильме главным образом в видениях Пола, а во плоти — только в последние минуты, когда Пол с матерью оказываются в пустыне и встречают фрименов.

Во второй части ситуация должна измениться. Чани играет одну из ключевых ролей в сюжете книги: она обучит Пола пути фрименов, между героями зародится любовь, у них появятся дети, один из которых будет править галактикой три с половиной тысячи лет.

В интервью Вильнёв уже говорил, что в сиквеле Зендея будет играть главную женскую роль. Можно не сомневаться, что одной неделей на съёмочной площадке актриса не отделается. И не все стоящие перед её героиней испытания будут лёгкими.

Пол и Чани потеряют ребёнка

Те, кто читал «Дюну» дальше первой книги, знают, что Чани родит Полу близнецов Лето II и Ганиму. Лето сменит отца на императорском троне и три с половиной тысячи лет будет вести цивилизацию по «золотому пути развития» — единственному способу избежать краха и гибели.

Однако даже знатоки первоисточника порой забывают, что Лето и Ганима не первые дети Пола и Чани. Ещё в конце первой книги Чани подарит Полу первенца, которого также назовут в честь деда. Лето Старшему уготована жестокая судьба: ближе к финалу романа сардаукары Императора нападут на секретный ситч, где жил малыш, возьмут в плен Алию Атрейдес, а сам ребёнок… будет убит Раббаном Харконненом.

Смерть сына станет поворотным моментом для Пола. Именно тогда из человека, который хочет всё исправить, он превратится в человека, который хочет всё уничтожить.

«Пол не ощущал никаких эмоций — лишь одну пустоту. Всё, к чему он прикасался, несло смерть и горе. И болезнь эта грозила распространиться по всей Вселенной. Он ощутил в себе какую-то старческую мудрость, рождённую опытом бесчисленных вероятностей. Кто-то внутри, казалось, потёр руки и захихикал. И Пол подумал: «Вселенная ещё не знала, что такое истинная жестокость!» Фрэнк Герберт, «Дюна», перевод Юрия Соколова

Маленький Лето не появлялся в «Дюне» Линча, а в мини-сериале Харрисона его убийцей стал безымянный сардаукар. В первоисточнике смерть малыша и вовсе происходит за кадром, но если Вильнёв решит перенести эту сцену на экран, наверняка он повесит этот грех на душу Раббана, чтобы дать Полу ещё один повод ненавидеть Харконненов.

Становление тирана

«Дюна» — это история о Поле Атрейдесе, но не о становлении героя, а о становлении тирана. Фрэнк Герберт писал книгу о том, что «супергерои губительны для людей». Во второй части «Дюны» Пол не просто превратится в мессию народа фрименов, он станет правителем всей известной части галактики, который цинично относится к вере, религии и власти. Он развяжет и благословит галактический джихад, в пламени которого за 12 лет сгинет 61 миллиард человек.

Леди Джессику ждут новые испытания

Во-первых, ей предстоит родить ребёнка. Во-вторых — занять освободившееся место Преподобной Матери всех фрименов. Джессика обучалась традициям Бене Гессерит, но у народа пустыни своя трактовка их обычаев. Исполнительница роли Джессики Ребекка Фергюсон рассказывала, что заранее знала, что предстоит её героине, и во время съёмок первой части намеренно следила за манерой игры Шарлотты Рэмплинг, сыгравшей Преподобную Мать ордена Бене Гессерит Гайю-Елену Мохийам.

В-третьих, Джессике предстоит увидеть, как её сын превращается в тирана. Ну а в-четвёртых, её ждёт ещё одно откровение…

Я твой отец, Джессика

Леди Джессике предстоит узнать, что её отец — жестокий барон Владимир Харконнен. Это знание является Полу в одном из видений. Сцена, в которой это происходит, вошла в первый фильм, но Вильнёв предпочёл придержать это откровение, по всей видимости, до второй части. Возможно, чтобы сделать противостояние с бароном ещё более личным.

Дюна 3?

Вильнёв в интервью говорил, что рассматривает «Дюну» как историю Пола Атрейдеса. Но история Пола не ограничивается «Дюной» — она продолжается в «Мессии Дюны». Вильнёв намекнул, что если всё сложится хорошо, то за второй частью может появиться и третья.