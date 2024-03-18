Сиквел «Дюны» обошел по сборам первую часть

На третий уикэнд сиквел «Дюны» Дени Вильнева собрал в мировом прокате 494,7 миллиона долларов.

Вторая часть принесла авторам больше, чем первая. Для сравнения, та заработала за все время 433,9 миллиона долларов.

Если не учитывать США и Канаду, то лучше всего лента показала себя в Китае (36 миллионов), Великобритании (32,8 миллиона), Германии (25 миллионов), Франции (24,9 миллиона) и Австралии (15,6 миллиона).

Бюджет картины составил 190 миллионов долларов. А на маркетинг ушло еще 100 миллионов сверху.