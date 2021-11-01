Скоро Bloodborne выйдет на ПК. Правда, это фанатский демейк

Ведущий разработчик фанатского демейка Bloodborne Лилит Вальтер опубликовал на своем YouTube-канале трейлер игры.

А вместе с этим стало известно, что релиз проекта состоится 31 января. Он будет полностью бесплатный.

Напомним, авторы демейка воспроизвели лишь часть оригинальной игры — ее начало, если конкретнее. Однако пока все еще непонятно, сколько в нее войдет контента.

Ранее команда показала битву с Отцом Гаскойном. Будут в «винтажной» Bloodborne и другие боссы.