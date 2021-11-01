Скоро Bloodborne выйдет на ПК. Правда, это фанатский демейк

Ведущий разработчик фанатского демейка Bloodborne Лилит Вальтер опубликовал на своем YouTube-канале трейлер игры.
А вместе с этим стало известно, что релиз проекта состоится 31 января. Он будет полностью бесплатный.
Напомним, авторы демейка воспроизвели лишь часть оригинальной игры — ее начало, если конкретнее. Однако пока все еще непонятно, сколько в нее войдет контента.
Ранее команда показала битву с Отцом Гаскойном. Будут в «винтажной» Bloodborne и другие боссы.
Читайте также
Энтузиасты воспроизвели битву с Отцом Гаскойном в демейке Bloodborne
Дмитрий Кинский | 14.07.2021
Когда он выйдет, неизвестно.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: самый-самый последний джедай«Ибо двенадцать более сильное число, чем девять!».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.