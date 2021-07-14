Энтузиасты воспроизвели битву с Отцом Гаскойном в демейке Bloodborne

Команда энтузиастов опубликовал геймплей фанатского демейка Bloodborne, выполненного в стиле игр для первой PlayStation.

В ролике можно увидеть одну из самых ярких битв в игре — с Отцом Гаскойном.

Также стало известно, что разработка проекта близится к завершению, однако в нем будут только первые боссы из оригинальной игры.

Когда состоится релиз «винтажной» Bloodborne, пока непонятно.