Скоро выйдет комикс, в котором Лига справедливости — динозавры

В сети появилось несколько страниц из комикса «Лига юрского периода» (или The Jurassic League в оригинале), в котором знакомые всем супергерои — это антропоморфные динозавры.

Художником выступает Хуан Гедеон, наиболее известный по «Веному». А за сценарий отвечает Дэниел Уоррен Джонсон, приложивший руку к «Чудо-женщине: Мертвая Земля».

Источниками вдохновения послужили «Уличные акулы», «Черепашки-ниндзя», «Первобытный» Геннди Тартаковски, комикс «Эпоха рептилий» Рикардо Дельгадо и не только.

В «Лиге юрского периода» Супермен — это брахиозавр, Бэтмен — аллозавр, Чудо-женщина — трицератопс, а Джокер — дилофозавр.

Вот как образы персонажей прокомментировал сам Гедеон:

Я хотел, чтобы в каждом динозавре сразу узнавался конкретный герой. Если бы кто-то посмотрел на динозавра и подумал: «Кто это такой?», то это означало бы, что дизайн не удался. Поэтому я попытался выбрать динозавров, которые отражали бы сущность человеческих аналогов знакомых персонажей, чтобы использовать их в качестве основы.

Первый номер выйдет 10 мая. Всего будет шесть выпусков.