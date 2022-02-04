Скоро выйдет комикс, в котором Лига справедливости — динозавры

В сети появилось несколько страниц из комикса «Лига юрского периода» (или The Jurassic League в оригинале), в котором знакомые всем супергерои — это антропоморфные динозавры.
Художником выступает Хуан Гедеон, наиболее известный по «Веному». А за сценарий отвечает Дэниел Уоррен Джонсон, приложивший руку к «Чудо-женщине: Мертвая Земля».
Источниками вдохновения послужили «Уличные акулы», «Черепашки-ниндзя», «Первобытный» Геннди Тартаковски, комикс «Эпоха рептилий» Рикардо Дельгадо и не только.
В «Лиге юрского периода» Супермен — это брахиозавр, Бэтмен — аллозавр, Чудо-женщина — трицератопс, а Джокер — дилофозавр.
Вот как образы персонажей прокомментировал сам Гедеон:
Я хотел, чтобы в каждом динозавре сразу узнавался конкретный герой. Если бы кто-то посмотрел на динозавра и подумал: «Кто это такой?», то это означало бы, что дизайн не удался. Поэтому я попытался выбрать динозавров, которые отражали бы сущность человеческих аналогов знакомых персонажей, чтобы использовать их в качестве основы.
Первый номер выйдет 10 мая. Всего будет шесть выпусков.
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