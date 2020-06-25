«Скотт Пилигрим» может вернуться как мультфильм в духе аниме, сказал Эдгар Райт

Режиссёр Эдгар Райт, комиксист Брайан Ли О’Мэлли и несколько актёров дали интервью изданию Entertainmen Weekly насчёт фильма «Скотт Пилигрим против всех», которому в этом году исполнится 10 лет. На вопрос о продолжении Райт сказал, что планы у него есть — но в виде мультфильма.

Есть кое-какие планы — пока ничего официального — но есть планы вернуться к этому материалу в виде анимации. Мы это обсуждали с Брайаном и Джаредом <Лебоффом, продюсером>: а что если сделать из этих книг нечто вроде аниме? Прямо сейчас это пока обсуждается.

О’Мэлли о новой экранизации ничего не сказал, а о комиксах ответил:

Я был бы рад вернуться к персонажам и посмотреть, что у них как. Я тут нарисовал Скотта в начале пандемии со здоровенной бородищей. Думаю, это был бы прикольный образ.

Помимо этого, создатели рассказали интересные подробности о том, как подбирали актёров, как тренировали их драться и как снимали фильм. Все они очень гордятся «Скоттом Пилигримом».