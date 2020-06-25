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    Новости

    «Скотт Пилигрим» может вернуться как мультфильм в духе аниме, сказал Эдгар Райт

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    911
    1 минут на чтение
    «Скотт Пилигрим» может вернуться как мультфильм в духе аниме, сказал Эдгар Райт

    Режиссёр Эдгар Райт, комиксист Брайан Ли О’Мэлли и несколько актёров дали интервью изданию Entertainmen Weekly насчёт фильма «Скотт Пилигрим против всех», которому в этом году исполнится 10 лет. На вопрос о продолжении Райт сказал, что планы у него есть — но в виде мультфильма.

    Есть кое-какие планы — пока ничего официального — но есть планы вернуться к этому материалу в виде анимации. Мы это обсуждали с Брайаном и Джаредом <Лебоффом, продюсером>: а что если сделать из этих книг нечто вроде аниме? Прямо сейчас это пока обсуждается.

    О’Мэлли о новой экранизации ничего не сказал, а о комиксах ответил:

    Я был бы рад вернуться к персонажам и посмотреть, что у них как. Я тут нарисовал Скотта в начале пандемии со здоровенной бородищей. Думаю, это был бы прикольный образ.

    Помимо этого, создатели рассказали интересные подробности о том, как подбирали актёров, как тренировали их драться и как снимали фильм. Все они очень гордятся «Скоттом Пилигримом».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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